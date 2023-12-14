Второй состав «Ливерпуля» проиграл в Бельгии

«Ливерпуль» завершил групповую стадию Лиги Европы противоречивым матчем в гостях с бельгийским «Унионом». «Красные» выставили второй состав, но при этом всё равно в два раза чаще соперника контролировали мяч, вот только по воротам практически не били. Хокан Нильссон под углом вывалился один на один с кипером и не смог его пробить. Вскоре он ассистировал партнеру, и Мохамед Амура обвел вратаря и открыл счет. «Ливерпуль» быстро отыгрался, после подачи углового никто не помешал расстрелять ворота Джареллу Куанса. Тут же Кэмерон Пуэртас с линии штрафной сделал счет 2:1. После перерыва Пуэртас снова забил, но была игра рукой, нет гола. Еще пара моментов у бельгийцев, но нет гола.

И все же «Унион» остался на третьем месте и переходит в Лигу конференций. Соперник финишировал первым.