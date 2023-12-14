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Лига Европы

Второй состав «Ливерпуля» проиграл в Бельгии

14 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
2:1
Ливерпуль
окончен

«Ливерпуль» завершил групповую стадию Лиги Европы противоречивым матчем в гостях с бельгийским «Унионом». «Красные» выставили второй состав, но при этом всё равно в два раза чаще соперника контролировали мяч, вот только по воротам практически не били. Хокан Нильссон под углом вывалился один на один с кипером и не смог его пробить. Вскоре он ассистировал партнеру, и Мохамед Амура обвел вратаря и открыл счет. «Ливерпуль» быстро отыгрался, после подачи углового никто не помешал расстрелять ворота Джареллу Куанса. Тут же Кэмерон Пуэртас с линии штрафной сделал счет 2:1. После перерыва Пуэртас снова забил, но была игра рукой, нет гола. Еще пара моментов у бельгийцев, но нет гола.

И все же «Унион»  остался на третьем месте и переходит в Лигу конференций. Соперник финишировал первым.

Протокол игры  
Унион Сент-Жиллуаз2:1Ливерпуль
(1:0) Эль-Амин Амура Мохамед32'  
  40'Куанса Джарелл (1:1)
(2:1) Пуэртас Кэмерон43'  
Морис АнтониМакаллистер КевинБёрджесс КристианМатида КокиКастро-Монтес АлессиоЛапуссен ЛоикАмани Жан 87' (Эккерт Айенса Деннис ( 87') Садики Ноа  53'Пуэртас КэмеронНильссон Хокан 78' (Родригес Кевин II ( 78') Эль-Амин Амура Мохамед 84' (Расмуссен Матиас ( 84')
Запасные: Имбрехтс ЙоахимВенссенс МаксимЛейсен ФеддеТеклаб ХенокХугевельде НатанСайкс РоссТерхо Каспер
Келлехер КаомхинБрэдли Конор  24'Конате Ибраима 46' (Гравенберх Райан ( 46') Куанса ДжареллЧамберс Люк 63' (Скэнлон Калум ( 63'  90') Эллиотт ХарвиЭндо Ватару 46' (Гомес Джо ( 46') Джонс КёртисГордон Кайд 75' (МакКоннелл Джеймс ( 75') Гакпо КодиДоак Бен 63' (Нуньес Дарвин ( 63')
Запасные: Фильо МарселоСобослаи ДоминикХилл ТомасЦимикас КостасМрозек ФабианКумас ЛьюисДиас Луис
14 декабря. Стадион "Лото-парк".

 

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Ливерпуль Унион Сент-Жиллуаз
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