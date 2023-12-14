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​Клопп дал понять, что применит ротацию состава

14 Декабря 2023 • 00:23 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
...
Ливерпуль
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Через 19 ч. 48 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что обратится к ротации состава в последнем матче группового этапа Лиги Европы против команды «Унион Сент-Жиллуаз». Мерсисайдцы, как известно, уже обеспечили себе первое место.

«Состав, который мы наигрывали сегодня на тренировках, даёт хорошее сочетание опыта и молодости. Мы собираемся использовать это», - сказал Клопп журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч «Унион Сент-Жиллуаз» - «Ливерпуль» стартует 14 декабря в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

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УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ ЛИВЕРПУЛЬ
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