Миранчук, Кокорин, Лунёв и Моуринью – для кого продлятся еврокубки

В четверг пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в каждому квартету и рассказывает обо всех турнирных интригах второго по рангу клубного турнира континента.
Регламент
Для начала заглянем в регламент. Если две или более команд на групповой стадии Лиги Европы набирают одинаковое количество очков, их сравнивают по таким критериям: личные встречи (очки, разность голов), общая разность голов, общее количество забитых голов, общее количество забитых голов на выезде, общее количество побед, общее количество побед на выезде, очки фэйр-плей, положение в клубном рейтинге УЕФА.
Перед тем, как перейти к группам, напомним весьма важный момент – первое место даёт билет сразу в 1/8 финала Лиги Европы, а вторые места окажутся в так называемом стыковом раунде (1/16 финала), где сразятся с теми, кто опустится из Лиги чемпионов.
Также не будем забывать, что третье место в группе Лиги Европы даёт путёвку в плей-офф Лиги конференций.
Группа А
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|1
|Вест Хэм
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|17:5
|12
|3
|Олимпиакос
|5
|1
|1
|3
|6:12
|4
|4
|ТСЦ Бачка-Топола
|5
|0
|1
|4
|4:14
|1
«Олимпиакос» - «ТСЦ Бачка Топола»
«Вест Хэм» и «Фрайбург» в последнем туре в очном матче разыграют первое место в группе, которое даёт путёвку сразу в 1/8 финала. «Вест Хэму» хватит и ничьей, ведь при равенстве очков англичане будут выше немцев по личным встречам (в первом круге они выиграли 2:1). «Фрайбургу» же для выхода на первую строчку нужно побеждать в Лондоне.
«Олимпиакос» и ТСЦ сразятся за путёвку в Лигу конференций. В первом круге команды сыграли вничью (2:2), то есть при победе в Греции сербская команда окажется выше за счёт лучших показателей в очных матчах. Словом, «Олимпиакосу» нужно не проиграть.
Группа В
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|
|
|1
|Марсель
|5
|3
|2
|0
|14:9
|11
|2
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|3
|АЕК
|5
|1
|1
|3
|5:9
|4
|4
|Аякс
|5
|0
|2
|3
|7:12
|2
«Брайтон» - «Марсель»
«Аякс» - АЕК
«Брайтон» и «Марсель» поспорят за первое место в квартете. Чтобы обойти конкурента и завоевать билет в 1/8 финала Лиги Европы, англичанам нужна победа. Другой результат будет в пользу французов.
«Аякс» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги конференций. Чтобы решить задачу, амстердамской команде необходимо и достаточно обыграть на своём поле АЕК. Грекам, соответственно, для сохранения третьей позиции нужно не проиграть.
Группа С
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|
|1
|Бетис
|5
|3
|0
|2
|7:4
|9
|2
|Рейнджерс
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|3
|Спарта
|5
|2
|1
|2
|6:6
|7
|4
|Арис
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
«Бетис» - «Рейнджерс»
«Бетис» финиширует на первом месте в группе С, если обыграет «Рейнджерс». При ничьей «Бетис» останется первым, если «Спарта» не сможет обыграть «Арис». Если «Бетис» наберёт очко, а «Спарта» выиграет свой матч, то они разыграют первое-второе места по общим показателям забитых мячей (в очных матчах у них паритет – 2:1, 0:1). У испанцев при таком раскладе останется разность голов «+3», то есть чехам нужно будет выигрывать как минимум с разницей в три гола (лучше крупнее, чтобы наверняка) – сейчас у них нулевая разница.
Если «Бетис» проиграет, то займёт либо второе место (если «Спарта» не выиграет), либо третье (если «Спарта» выиграет).
«Рейнджерс» займёт первое место в группе, если выиграет у «Бетиса». Если шотландцы сыграют вничью, то финишируют либо вторыми (если «Спарта» не выиграет), либо третьими (если «Спарта» выиграет). При поражении «Рейнджерс» останется вторым, если «Спарта» не обыграет «Арис» - в личных встречах шотландцы имеют перевес над чехами (4 очка против 1).
«Спарта» финиширует на первом месте в группе, если крупно обыграет «Арис» (разницы в четыре гола хватит точно, а при разности в три гола будет сравнение показателей голов с «Бетисом» - по личным встречам у чехов и шотландцев паритет), а «Бетис» и «Рейнджерс» при этом сыграют вничью.
Любая победа гарантирует «Спарте» как минимум второе место, ведь в матче между «Бетисом» и «Рейнджерсом» кто-то потеряет очки. Ничьей для подъёма на вторую строчку чехам не хватит, ведь они уступают «Рейнджерсу» по личным встречам (1 очко против 4). При ничьей «Спарта» точно финиширует третьей и продолжит евросезон в Лиге конференций. «Спарта» может опуститься на четвёртое место и вовсе вылететь из еврокубков. Это произойдёт, если пражане проиграют «Арису» с разницей в два гола. Тогда при равенстве очков киприоты будут выше (в первом круге «Спарта» обыграла «Арис» со счётом 3:2).
«Арис» Александра Кокорина сохраняет шансы на выход в Лигу конференций. Чтобы подняться на третье место, киприотам нужно обыграть «Спарту» с разницей в два гола. При таком раскладе «Арис» будет выше «Спарты» по разности голов в личных встречах (в первом круге киприоты уступили 2:3) при одинаковом количестве очков. Победы в один гол «Арису» не хватит – в таком случае у них будет хуже общая разность голов при паритете в очных встречах.
Группа D
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|
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|
|
|1
|Аталанта
|5
|3
|2
|0
|8:4
|11
|2
|Спортинг Лиссабон
|5
|2
|2
|1
|7:6
|8
|3
|Штурм
|5
|1
|1
|3
|4:6
|4
|4
|Ракув
|5
|1
|1
|3
|3:6
|4
«Спортинг» Лиссабон – «Штурм»
«Аталанта» Алексея Миранчука уже обеспечила себе первое место в группе и билет в 1/8 финала Лиги Европы. «Спортинг» может догнать бергамасков по очкам, но даже в таком случае останется вторым, поскольку уступает по личным встречам (1 очко против 4).
«Штурм» и «Ракув» в последнем туре заочно будут бороться за третье место, дающее путёвку в Лигу конференций. В очных встречах у команд паритет – они обменялись гостевыми минимальными победами. Таким образом, третье место займёт тот, кто в последнем туре наберёт больше очков. А при равенстве очков всё определит разность голов, количество забитых голов и так далее.
Группа Е
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|16:5
|12
|2
|Тулуза
|5
|2
|2
|1
|6:8
|8
|3
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|1
|2
|2
|3:7
|5
|4
|ЛАСК
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
«Унион Сент-Жиллуаз» - «Ливерпуль»
ЛАСК – «Тулуза»
«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, гарантировав финиш на первом месте в группе.
«Тулуза» сохранит второе место, если наберёт хотя бы одно очко в матче против ЛАСКа. В случае поражения «Тулузы» обойти команду может «Унион Сент-Жиллуаз» - при своей победе над «Ливерпулем». В таком случае французы и бельгийцы разыграют второе место по показателям голов (в очных встречах у них паритет).
«Унион Сент-Жиллуаз», как мы уже поняли, может занять второе место при победе над «Ливерпулем» и поражении «Тулузы» в Австрии – но всё решат показатели голов. При этом «Унион» может финишировать на последней строчке – если не выиграет, а ЛАСК – выиграет. При равенстве очков ЛАСК опередит «Унион Сент-Жиллуаз» по личным встречам (1:2, 3:0).
ЛАСК имеет шансы на получение билета в Лигу конференций. Австрийцам нужно обыграть «Тулузу» и надеяться на то, что «Унион Сент-Жиллуаз» не обыграет «Ливерпуль». Как мы уже сказали, ЛАСК обойдёт «Унион», если они наберут по 6 очков (1:2, 3:0 в личных встречах).
Группа F
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Ренн
|5
|4
|0
|1
|11:3
|12
|2
|Вильярреал
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|3
|Панатинаикос
|5
|1
|1
|3
|6:8
|4
|4
|Маккаби Хайфа
|5
|0
|2
|3
|1:8
|2
«Ренн» - «Вильярреал»
«Панатинаикос» - «Маккаби» Хайфа
«Ренн» и «Вильярреал» в последнем туре разыграют первое место и билет в 1/8 финала Лиги Европы. Французам достаточно не проиграть, а вот испанцев устоит только победа.
«Панатинаикос» и «Маккаби», в свою очередь, схлестнутся за путёвку в Лигу конференций. Грекам достаточно взять очко, а «Маккаби» для обхода соперника нужна гостевая победа.
Группа G
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|
|
|
|
|
|
|1
|Славия
|5
|4
|0
|1
|13:4
|12
|2
|Рома
|5
|3
|1
|1
|9:4
|10
|3
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|4:9
|5
|4
|Шериф
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
«Славия» - «Серветт»
«Славия» сохранит первое место в группе, если обыграет «Серветт», либо если «Рома» не сможет обыграть «Шериф». Если «Славия» сыграет вничью, а «Рома» победит, то у команд будет по 13 очков. В личных встречах между ними паритет в виде обмена домашними победами 2:0, и всё будет решать общая разность забитых мячей или последующие критерии. При таком раскладе у «Славии» останется разность «+9», то есть «Роме» нужно будет выигрывать очень крупно (сейчас у команды Жозе Моуринью разница «+5»). «Славия» точно опустится на второе место, если проиграет, а «Рома» выиграет.
«Рома» выйдет на первое место в группе, если обыграет «Шериф», а «Славия» свой матч проиграет. Если «Славия» сыграет вничью, команде Жозе Моуринью для её обхода понадобится очень крупная победа (лучше с разницей в пять голов или крупнее, чтобы наверняка, но не меньше, чем с разницей в четыре гола – здесь всё будет зависеть от показателя забитых). Если «Рома» не выиграет, то точно останется второй.
«Серветт» никуда не денется с третьего места – команда получила билет в Лигу конференций. «Шериф» в четверг попрощается с еврокубками.
Группа Н
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|Байер
|5
|5
|0
|0
|14:2
|15
|2
|Карабах
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|3
|Мольде
|5
|2
|1
|2
|11:7
|7
|4
|Хеккен
|5
|0
|0
|5
|2:15
|0
«Байер» - «Мольде»
«Байер» уже получил билет в 1/8 финала Лиги Европы. За второе место и билет в 1/16 финала заочно поспорят «Карабах» и «Мольде». Сейчас у команд по 7 очков, и азербайджанцы идут выше за счёт перевеса в очных встречах (4 очка против 1). Таким образом, «Мольде» для подъёма на второе место нужно обязательно в последнем туре набрать в гостях у «Байера» больше очков, чем «Карабах» наберёт в домашней игре против «Хеккена». Шведы в четверг прощаются с еврокубками.
Подготовил Александр Тихий.
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