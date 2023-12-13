Миранчук, Кокорин, Лунёв и Моуринью – для кого продлятся еврокубки

В четверг пройдут матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается в каждому квартету и рассказывает обо всех турнирных интригах второго по рангу клубного турнира континента.

Регламент

Для начала заглянем в регламент. Если две или более команд на групповой стадии Лиги Европы набирают одинаковое количество очков, их сравнивают по таким критериям: личные встречи (очки, разность голов), общая разность голов, общее количество забитых голов, общее количество забитых голов на выезде, общее количество побед, общее количество побед на выезде, очки фэйр-плей, положение в клубном рейтинге УЕФА.

Перед тем, как перейти к группам, напомним весьма важный момент – первое место даёт билет сразу в 1/8 финала Лиги Европы, а вторые места окажутся в так называемом стыковом раунде (1/16 финала), где сразятся с теми, кто опустится из Лиги чемпионов.

Также не будем забывать, что третье место в группе Лиги Европы даёт путёвку в плей-офф Лиги конференций.

Группа А

М Команда И В Н П РМ О 1 Вест Хэм 5 4 0 1 8:4 12 2 Фрайбург 5 4 0 1 17:5 12 3 Олимпиакос 5 1 1 3 6:12 4 4 ТСЦ Бачка-Топола 5 0 1 4 4:14 1

«Вест Хэм» - «Фрайбург»

«Олимпиакос» - «ТСЦ Бачка Топола»

«Вест Хэм» и «Фрайбург» в последнем туре в очном матче разыграют первое место в группе, которое даёт путёвку сразу в 1/8 финала. «Вест Хэму» хватит и ничьей, ведь при равенстве очков англичане будут выше немцев по личным встречам (в первом круге они выиграли 2:1). «Фрайбургу» же для выхода на первую строчку нужно побеждать в Лондоне.

«Олимпиакос» и ТСЦ сразятся за путёвку в Лигу конференций. В первом круге команды сыграли вничью (2:2), то есть при победе в Греции сербская команда окажется выше за счёт лучших показателей в очных матчах. Словом, «Олимпиакосу» нужно не проиграть.

Группа В

М Команда И В Н П РМ О 1 Марсель 5 3 2 0 14:9 11 2 Брайтон 5 3 1 1 9:5 10 3 АЕК 5 1 1 3 5:9 4 4 Аякс 5 0 2 3 7:12 2

«Брайтон» - «Марсель»

«Аякс» - АЕК

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«Брайтон» и «Марсель» поспорят за первое место в квартете. Чтобы обойти конкурента и завоевать билет в 1/8 финала Лиги Европы, англичанам нужна победа. Другой результат будет в пользу французов.

«Аякс» имеет шансы выйти в плей-офф Лиги конференций. Чтобы решить задачу, амстердамской команде необходимо и достаточно обыграть на своём поле АЕК. Грекам, соответственно, для сохранения третьей позиции нужно не проиграть.

Группа С

М Команда И В Н П РМ О 1 Бетис 5 3 0 2 7:4 9 2 Рейнджерс 5 2 2 1 5:4 8 3 Спарта 5 2 1 2 6:6 7 4 Арис 5 1 1 3 6:10 4

«Бетис» - «Рейнджерс»

«Арис» - «Спарта»

«Бетис» финиширует на первом месте в группе С, если обыграет «Рейнджерс». При ничьей «Бетис» останется первым, если «Спарта» не сможет обыграть «Арис». Если «Бетис» наберёт очко, а «Спарта» выиграет свой матч, то они разыграют первое-второе места по общим показателям забитых мячей (в очных матчах у них паритет – 2:1, 0:1). У испанцев при таком раскладе останется разность голов «+3», то есть чехам нужно будет выигрывать как минимум с разницей в три гола (лучше крупнее, чтобы наверняка) – сейчас у них нулевая разница.

Если «Бетис» проиграет, то займёт либо второе место (если «Спарта» не выиграет), либо третье (если «Спарта» выиграет).

«Рейнджерс» займёт первое место в группе, если выиграет у «Бетиса». Если шотландцы сыграют вничью, то финишируют либо вторыми (если «Спарта» не выиграет), либо третьими (если «Спарта» выиграет). При поражении «Рейнджерс» останется вторым, если «Спарта» не обыграет «Арис» - в личных встречах шотландцы имеют перевес над чехами (4 очка против 1).

«Спарта» финиширует на первом месте в группе, если крупно обыграет «Арис» (разницы в четыре гола хватит точно, а при разности в три гола будет сравнение показателей голов с «Бетисом» - по личным встречам у чехов и шотландцев паритет), а «Бетис» и «Рейнджерс» при этом сыграют вничью.

Любая победа гарантирует «Спарте» как минимум второе место, ведь в матче между «Бетисом» и «Рейнджерсом» кто-то потеряет очки. Ничьей для подъёма на вторую строчку чехам не хватит, ведь они уступают «Рейнджерсу» по личным встречам (1 очко против 4). При ничьей «Спарта» точно финиширует третьей и продолжит евросезон в Лиге конференций. «Спарта» может опуститься на четвёртое место и вовсе вылететь из еврокубков. Это произойдёт, если пражане проиграют «Арису» с разницей в два гола. Тогда при равенстве очков киприоты будут выше (в первом круге «Спарта» обыграла «Арис» со счётом 3:2).

«Арис» Александра Кокорина сохраняет шансы на выход в Лигу конференций. Чтобы подняться на третье место, киприотам нужно обыграть «Спарту» с разницей в два гола. При таком раскладе «Арис» будет выше «Спарты» по разности голов в личных встречах (в первом круге киприоты уступили 2:3) при одинаковом количестве очков. Победы в один гол «Арису» не хватит – в таком случае у них будет хуже общая разность голов при паритете в очных встречах.

Группа D

М Команда И В Н П РМ О 1 Аталанта 5 3 2 0 8:4 11 2 Спортинг Лиссабон 5 2 2 1 7:6 8 3 Штурм 5 1 1 3 4:6 4 4 Ракув 5 1 1 3 3:6 4

«Ракув» - «Аталанта»

«Спортинг» Лиссабон – «Штурм»

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«Аталанта» Алексея Миранчука уже обеспечила себе первое место в группе и билет в 1/8 финала Лиги Европы. «Спортинг» может догнать бергамасков по очкам, но даже в таком случае останется вторым, поскольку уступает по личным встречам (1 очко против 4).

«Штурм» и «Ракув» в последнем туре заочно будут бороться за третье место, дающее путёвку в Лигу конференций. В очных встречах у команд паритет – они обменялись гостевыми минимальными победами. Таким образом, третье место займёт тот, кто в последнем туре наберёт больше очков. А при равенстве очков всё определит разность голов, количество забитых голов и так далее.

Группа Е

М Команда И В Н П РМ О 1 Ливерпуль 5 4 0 1 16:5 12 2 Тулуза 5 2 2 1 6:8 8 3 Унион Сент-Жиллуаз 5 1 2 2 3:7 5 4 ЛАСК 5 1 0 4 5:10 3

«Унион Сент-Жиллуаз» - «Ливерпуль»

ЛАСК – «Тулуза»

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, гарантировав финиш на первом месте в группе.

«Тулуза» сохранит второе место, если наберёт хотя бы одно очко в матче против ЛАСКа. В случае поражения «Тулузы» обойти команду может «Унион Сент-Жиллуаз» - при своей победе над «Ливерпулем». В таком случае французы и бельгийцы разыграют второе место по показателям голов (в очных встречах у них паритет).

«Унион Сент-Жиллуаз», как мы уже поняли, может занять второе место при победе над «Ливерпулем» и поражении «Тулузы» в Австрии – но всё решат показатели голов. При этом «Унион» может финишировать на последней строчке – если не выиграет, а ЛАСК – выиграет. При равенстве очков ЛАСК опередит «Унион Сент-Жиллуаз» по личным встречам (1:2, 3:0).

ЛАСК имеет шансы на получение билета в Лигу конференций. Австрийцам нужно обыграть «Тулузу» и надеяться на то, что «Унион Сент-Жиллуаз» не обыграет «Ливерпуль». Как мы уже сказали, ЛАСК обойдёт «Унион», если они наберут по 6 очков (1:2, 3:0 в личных встречах).

Группа F

М Команда И В Н П РМ О 1 Ренн 5 4 0 1 11:3 12 2 Вильярреал 5 3 1 1 6:5 10 3 Панатинаикос 5 1 1 3 6:8 4 4 Маккаби Хайфа 5 0 2 3 1:8 2

«Ренн» - «Вильярреал»

«Панатинаикос» - «Маккаби» Хайфа

«Ренн» и «Вильярреал» в последнем туре разыграют первое место и билет в 1/8 финала Лиги Европы. Французам достаточно не проиграть, а вот испанцев устоит только победа.

«Панатинаикос» и «Маккаби», в свою очередь, схлестнутся за путёвку в Лигу конференций. Грекам достаточно взять очко, а «Маккаби» для обхода соперника нужна гостевая победа.

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Группа G

М Команда И В Н П РМ О 1 Славия 5 4 0 1 13:4 12 2 Рома 5 3 1 1 9:4 10 3 Серветт 5 1 2 2 4:9 5 4 Шериф 5 0 1 4 5:14 1

«Славия» - «Серветт»

«Рома» - «Шериф»

«Славия» сохранит первое место в группе, если обыграет «Серветт», либо если «Рома» не сможет обыграть «Шериф». Если «Славия» сыграет вничью, а «Рома» победит, то у команд будет по 13 очков. В личных встречах между ними паритет в виде обмена домашними победами 2:0, и всё будет решать общая разность забитых мячей или последующие критерии. При таком раскладе у «Славии» останется разность «+9», то есть «Роме» нужно будет выигрывать очень крупно (сейчас у команды Жозе Моуринью разница «+5»). «Славия» точно опустится на второе место, если проиграет, а «Рома» выиграет.

«Рома» выйдет на первое место в группе, если обыграет «Шериф», а «Славия» свой матч проиграет. Если «Славия» сыграет вничью, команде Жозе Моуринью для её обхода понадобится очень крупная победа (лучше с разницей в пять голов или крупнее, чтобы наверняка, но не меньше, чем с разницей в четыре гола – здесь всё будет зависеть от показателя забитых). Если «Рома» не выиграет, то точно останется второй.

«Серветт» никуда не денется с третьего места – команда получила билет в Лигу конференций. «Шериф» в четверг попрощается с еврокубками.

Группа Н

М Команда И В Н П РМ О 1 Байер 5 5 0 0 14:2 15 2 Карабах 5 2 1 2 5:8 7 3 Мольде 5 2 1 2 11:7 7 4 Хеккен 5 0 0 5 2:15 0

«Байер» - «Мольде»

«Карабах» - «Хеккен»

«Байер» уже получил билет в 1/8 финала Лиги Европы. За второе место и билет в 1/16 финала заочно поспорят «Карабах» и «Мольде». Сейчас у команд по 7 очков, и азербайджанцы идут выше за счёт перевеса в очных встречах (4 очка против 1). Таким образом, «Мольде» для подъёма на второе место нужно обязательно в последнем туре набрать в гостях у «Байера» больше очков, чем «Карабах» наберёт в домашней игре против «Хеккена». Шведы в четверг прощаются с еврокубками.

Подготовил Александр Тихий.