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Назван состав «Ливерпуля» на заключительный матч Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз»

14 Декабря 2023 • 19:41 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Ливерпуль
1 2.25 X 3.80 2 3.15
1-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал состав «мерсисайдцев» на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз».

Состав «Ливерпуля»: Келлехер, Конате, Чамберс, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиотт, Брэдли, Гакпо, Гордон, Доак.

Напомним, что «мерсисайдцы» после пяти туров досрочно выиграли группу с бельгийским «Унионом», французской «Тулузой» и австрийским ЛАСКом. На счету подопечных Юргена Клоппа 12 очков по итогам пяти туров. Стартовый свисток на «Лото-парк» назначен на 20:45 по московскому времени

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УНИОН СЕНТ-ЖИЛЛУАЗ ЛИВЕРПУЛЬ
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