Назван состав «Ливерпуля» на заключительный матч Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал состав «мерсисайдцев» на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз».

Состав «Ливерпуля»: Келлехер, Конате, Чамберс, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиотт, Брэдли, Гакпо, Гордон, Доак.

Напомним, что «мерсисайдцы» после пяти туров досрочно выиграли группу с бельгийским «Унионом», французской «Тулузой» и австрийским ЛАСКом. На счету подопечных Юргена Клоппа 12 очков по итогам пяти туров. Стартовый свисток на «Лото-парк» назначен на 20:45 по московскому времени.