Джо Коул заступился за «Арсенал» после поражения в ЛЕ

Экс-футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул высказался о вчерашнем поражении «Арсенала» от голландского ПСВ (0:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.

«После этой встречи у Микеля Артеты осталось больше вопросов, чем ответов. Я же призываю не критиковать команду за эту неудачу. Мне нравится следить за игрой «Арсенала» в текущем сезоне, однако сегодня им стоит извлечь уроки», - приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

Несмотря на неудачу, подопечные Артеты досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. Перед заключительным туром на счету лондонцев 12 набранных баллов.