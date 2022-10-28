Артета прокомментировал поражение от ПСВ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал первую неудачу «канониров» в текущем розыгрыше Лиги Европы от ПСВ.

«Я очень расстроен. Мы были далеки от нашего уровня и знаем, что в Европе тяжело побеждать. Я видел, как у некоторых игроков заканчивалась энергия, потому что нам приходилось много гоняться за мячом», – цитирует испанского специалиста BBC. По словам тренера, коллективу потребуется перезагрузка после окончания столь длительной серии побед.

Отметим, что «Арсенал» выиграл предыдущие четыре встречи, однако не смог обеспечить себе первое место. Бороться за выход в 1/8 финала лондонский клуб будет в домашнем поединке против «Цюриха» в следующий четверг, 3 ноября.

