Ван Нистелрой прокомментировал победу над «Арсеналом»

В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы ПСВ одержал победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:0. Своим мнением по этому результату поделился главный тренер голландской команды Руд ван Нистелрой.

«Первая половина встречи выдалась очень непростой. У некоторых игроков начали быстро иссякать силы, поскольку приходилось много бороться за мяч. После перерыва все было намного лучше. ПСВ оказывал давление на «канониров», мы были намного опаснее и мало что позволили им сделать», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После пяти туров ПСВ занимает второе место в группе, а «Арсенал» лидирует.