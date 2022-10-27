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Лига Европы

ПСВ обыграл «Арсенал» и обострил борьбу за лидерство

27 Октября 2022 • 21:38 Комментировать (2)
ПСВ
2:0
Арсенал
окончен

ПСВ взял реванш у «Арсенала» за поражение недельной давности в Лиге Европы. В начале второго тайма Люк де Йонг покатил на Джои Веермана, который открыл счет. Второй мяч влетел в сетку ворот гостей после углового и ошибки голкипера на выходе, Люк де Йонг головой пробил точно.

У ПСВ 10 очков, у соперника - 12.

Протокол игры  
ПСВ2:0Арсенал
(1:0) Веерман Йоэй56'  
(2:0) Де Йонг Люк63'  
Бенитес ВальтерМвене Филлипп  67'Рамальо АндреБрэнтуэйт Джерред 80' (Мадуэке Нони ( 80') Макс ФилиппСангаре ИбрахимГутьеррес ЭрикЭль-Гази Анвар 46' (Де Йонг Люк ( 46') Веерман Йоэй 81' (Тиль Гус ( 81') Гакпо Коди 84' (Жуниор Мауро ( 84') Симонс Хави  81' 80' (Тезе Джордан ( 80')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойХувер Ки-ДжанаВан Гинкел МаркоОбиспо АрмандоЛедесма РичардБакайоко Жоан
Ремсдейл АаронТомиясу ТакэхироСалиба ВильямХолдинг Роб 64' (Жезус Габриэль ( 64'  79') Тирни Киран  58'Эдегор Мартин 57' (Парти Томас ( 57') Самби Локонга Альберт-Мбойо 57' (Сака Букайо ( 57') Джака Гранит  81'Виейра ФабиуНкетиа ЭддиМартинелли Габриэл  67'
Запасные: Bradley IbrahimНелсон РайсХейн Карл-ЯкобУайт БенСедрик СоарешCatalin CirjanСмит МэттьюГабриэль дос Сантос
27 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

Видео

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Гол Гакпо не засчитали (видео). Лига Европы. Футбол

 

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Комментарии (2)
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gs6
27 Октября 2022 в 22:35
Прoгнозы на футбол bet-gp.ru
CELTIC FROST
27 Октября 2022 в 22:12
меняются тренеры. но вот такое отношение Арсенала к групповому этапу ЛЕ - остается. И это при том. что выиграть турнир ему пока не удается. Ожидаемо- приехали отбывать номер. катать вату на ничейку.однако из-за недостатка запаса прочности прогорели. Нельзя так. Забронзовели...
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