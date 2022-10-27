ПСВ обыграл «Арсенал» и обострил борьбу за лидерство

ПСВ взял реванш у «Арсенала» за поражение недельной давности в Лиге Европы. В начале второго тайма Люк де Йонг покатил на Джои Веермана, который открыл счет. Второй мяч влетел в сетку ворот гостей после углового и ошибки голкипера на выходе, Люк де Йонг головой пробил точно.

У ПСВ 10 очков, у соперника - 12.

Видео