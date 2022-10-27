ПСВ обыграл «Арсенал» и обострил борьбу за лидерство

ПСВ взял реванш у «Арсенала» за поражение недельной давности в Лиге Европы. В начале второго тайма Люк де Йонг покатил на Джои Веермана, который открыл счет. Второй мяч влетел в сетку ворот гостей после углового и ошибки голкипера на выходе, Люк де Йонг головой пробил точно.
У ПСВ 10 очков, у соперника - 12.
Протокол игры
|(1:0) Веерман Йоэй56'
|(2:0) Де Йонг Люк63'
Бенитес Вальтер•Мвене Филлипп• 67'Рамальо Андре•Брэнтуэйт Джерред80' (Мадуэке Нони (80') •Макс Филипп•Сангаре Ибрахим•Гутьеррес Эрик•Эль-Гази Анвар46' (Де Йонг Люк (46') •Веерман Йоэй81' (Тиль Гус (81') •Гакпо Коди84' (Жуниор Мауро (84') •Симонс Хави 81'80' (Тезе Джордан (80')
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро•Салиба Вильям•Холдинг Роб64' (Жезус Габриэль (64') • 79'Тирни Киран• 58'Эдегор Мартин57' (Парти Томас (57') •Самби Локонга Альберт-Мбойо57' (Сака Букайо (57') •Джака Гранит• 81'Виейра Фабиу•Нкетиа Эдди•Мартинелли Габриэл 67'
27 октября. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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