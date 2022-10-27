Люк де Йонг стал вторым бомбардиром голландских команд в еврокубках в 21 веке

Нападающий ПСВ Люк де Йонг пополнил свой бомбардирский счёт.

Бывший футболист «Барселоны» и «Севильи» отличился на 63-й минуте матча против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы, чем помог ПСВ одержать победу со счётом 2:0. Сегодняшнее взятие ворот стало для 32-летнего форварда 23-м по счёту в карьере в еврокубковых турнирах – второй показатель среди всех представителей голландских коллективов в 21 веке. Лидирует в рейтинге экс-игрок «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар с 24 голами, а замыкает тройку нынешний хавбек амстердамцев Душан Тадич (22).

Сегодняшний мяч – первый для Люка де Йонга в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Также в активе опытного нападающего значится один ассист.