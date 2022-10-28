ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке

В пятом туре группового раунда Лиги Европы нидерландский «ПСВ» забил два безответных мяча лондонскому «Арсеналу», оба были забиты во второй половине встречи - отличились Джоуи Веерман и ветеран Люк де Йонг.

Как выяснилось, это была самая крупная победа «ПСВ» в 21-м веке над английским клубом. В последний раз ПСВ побеждал команду с Туманного Альбиона с разницей в два мяча 26 сентября 2000 года - тогда это случилось в матче против «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре группового раунда Лиги Европы нидерландский ПСВ сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт», этот матч состоится третьего ноября.