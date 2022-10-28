Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке

28 Октября 2022 • 05:40 Комментировать
ПСВ
2:0
Арсенал
окончен

В пятом туре группового раунда Лиги Европы нидерландский «ПСВ» забил два безответных мяча лондонскому «Арсеналу», оба были забиты во второй половине встречи - отличились Джоуи Веерман и ветеран Люк де Йонг.

Как выяснилось, это была самая крупная победа «ПСВ» в 21-м веке над английским клубом. В последний раз ПСВ побеждал команду с Туманного Альбиона с разницей в два мяча 26 сентября 2000 года - тогда это случилось в матче против «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре группового раунда Лиги Европы нидерландский ПСВ сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт», этот матч состоится третьего ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
05:40 · Лига Европы
ПСВ одержал самую крупную победу над английским оппонентом в 21-м веке
05:22 · Лига Европы
«Реал Сосьедад» установил свой еврокубковый рекорд 21-го века
01:50 · Лига Европы
Абрахам: «В последнее время голы даются мне с трудом, важно сохранять терпение»
01:46 · Лига Европы
Черчесов – о выходе в плей-офф: «В будущее не заглядываю»
01:40 · Лига Европы
Артета прокомментировал поражение от ПСВ
01:30 · Лига Европы
Харгривз восхищён достижениями Рэшфорда
01:09 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче Лиги Европы
00:50 · Лига Европы
Скоулз: «Ждём прежнего Магуайра»
00:41 · Лига Европы
«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф еврокубка впервые за 47 лет
00:40 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Шерифом»: «С первым голом пришлось подождать, но я доволен»
00:29 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал гол Роналду после возвращения в состав
00:13 · Лига Европы
Рэшфорд: «МЮ» значительно прибавил в защите»
00:12 · Лига Европы
«Барселона», «Арсенал», «МЮ»: состав участников плей-офф Лиги Европы 1
00:00 · Лига Европы
«Карабах» упустил путёвку в плей-офф на последней минуте матча с «Нантом»
27 Октября
23:57 · Лига Европы
«Ференцварош» занял первое место в группе, отобрав победу у «Монако» с Головиным
Все новости
Рекомендуем