Сарри не знает, выйдет ли Иммобиле в основе на матч против «Порту»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока что не знает, сможет ли его подопечный Чиро Иммобиле начать матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» в стартовом составе. Напомним, ранее нападающий пропустил 6 дней из-за простуды.

«Сегодня мы оценим его состояние и примем решение завтра. Он не тренировался 6 дней», – заявил Сарри. Напомним, что на счету Иммобиле 3 гола в этом сезоне Лиги Европы. 2 из этих мячей итальянский нападающий забил с пенальти.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» «Лацио» проиграл на «Эштадиу ду Драгау» со счётом 1:3. Ранее Маурицио Сарри становился победителем трофея во главе лондонского «Челси» в 2019 году.