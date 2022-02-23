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Сарри не знает, выйдет ли Иммобиле в основе на матч против «Порту»

23 Февраля 2022 • 19:45 Комментировать
Лацио
...
Порту
2.25 3.45 3.10
24.02 20:45
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри пока что не знает, сможет ли его подопечный Чиро Иммобиле начать матч 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» в стартовом составе. Напомним, ранее нападающий пропустил 6 дней из-за простуды.
 
«Сегодня мы оценим его состояние и примем решение завтра. Он не тренировался 6 дней», – заявил Сарри. Напомним, что на счету Иммобиле 3 гола в этом сезоне Лиги Европы. 2 из этих мячей итальянский нападающий забил с пенальти.
 
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» «Лацио» проиграл на «Эштадиу ду Драгау» со счётом 1:3. Ранее Маурицио Сарри становился победителем трофея во главе лондонского «Челси» в 2019 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Порту Чиро Иммобиле Маурицио Сарри
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24.02  20:45 Лацио ... Порту 2.25 3.45 3.10
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