Кошта рассказал о целях «Порту» в Лиге Европы

22-летний португальский голкипер «Порту» Диогу Кошта рассказал о целях своей команды в текущем розыгрыше Лиги Европы. Напомним, что португальцы прошли в 1/8 финала турнира, выбив из борьбы за титул «Лацио».

Кошта отметил, что прошедший матч прошел с «яркой индивидуальностью» «Порту». По его словам, в первой половине встречи команде не удалось создать множество моментов, однако после перерыва португальцы поспешили исправить ситуацию.

«Очевидно, мы хотим выиграть Лигу Европы», - заявил Кошта в разговоре с пресс-службой УЕФА.

Футболист добавил, что «Порту» всегда играет на победу, вне зависимости от того, кто является соперником команды.