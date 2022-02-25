Консейсау: «Мы заслужили выход в следующую стадию»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы. В предыдущем раунде португальский клуб по сумме двух матчей прошёл «Лацио».

«Мы знали, что «Лацио» будет бежать в атаку, им нужно было забивать. Мы хорошо начали матч, но затем допустили одну или две индивидуальные ошибки, которые не свойственны нашей обороне. «Лацио» - команда высочайшего уровня, которая такого не прощает, у них очень опытный тренер, прекрасно умеющий пользоваться чужими ошибками.

Думаю, что мы заслужили выход в следующую стадию. Мне очень понравилась самоотдача моих футболистов», - цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.