Андерсон – о вылете из Лиги Европы: «Вся команда разочарована»

Нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон прокомментировал результат ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Порту» (2:2). По сумме двух встреч дальше прошёл португальский клуб.

«Мы играли прекрасно в первые 30 минут встречи, фанаты гнали нас вперёд, давая нужный нам заряд эмоций. Сейчас вся команда разочарована, но нам нужно продолжать в том же духе, потому что мы играем хорошо.

Нам нужно извлечь всё самое лучшее из сегодняшнего матча и двигаться дальше. Мы чувствовали, что можем пройти дальше, но второй пропущенный гол полностью сломал нас», - приводит слова Андерсона пресс-служба УЕФА.