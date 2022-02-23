Луис Альберто: «Однажды я хотел бы вернуться в Испанию»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне игрок римского «Лацио» Луис Альберто поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в 1/16 финала Лиги Европы против «Порту». Также игрок прокомментировал слухи о своём будущем.

«Ранее я ясно дал понять: мне хочется вернуться в Испанию и играть в своей стране. Тем не менее, здесь я чувствую себя хорошо и у меня ещё осталось время по контракту», – сказал Альберто на недавней пресс-конференции.

Сам Альберто является воспитанником «Севильи». Также футболист выступал у себя на родине за «Малагу» и «Депортиво». Летом 2013 года испанец перешёл в стан мерсисайдского «Ливерпуля», где не смог в конечном итоге закрепиться.