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Мари: «Владельцы «Вильярреала» делают правильные вещи»

28 Апреля 2021, 22:59,

Защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари лестно высказался о «Вильярреале» перед матчем против испанского клуба в полуфинале Лиги Европы.

«Стоит признать, что «Вильярреал» - это большой клуб, владельцы делают правильные вещи в последние пару лет. Они приняли действительно правильные решения для клуба, выстроили сильную академию. Воспитанники появляются в основном составе и прогрессируют – это важно.

Я рад за них, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги Европы, а это уже обо многом говорит», - цитирует Мари пресс-служба «Арсенала».

Первый матч между «Вильярреалом» и «Арсеналом» состоится завтра, 28 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Пабло Мари
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