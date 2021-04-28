Артета: «Эмери очень помог мне»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал, что общался с главным тренером «Вильярреала» Унаем Эмери перед тем, как возглавил английский клуб.

«Я общался с Эмери несколько раз, потому что у нас были общие знакомые. Перед работой в «Арсенале» я ещё раз поговорил с Унаем, он очень помог мне. Эмери был искренним и открытым, благодарен ему за это. Он является очень опытным и успешным менеджером, просто взгляните на его успехи в еврокубках. Нет никаких сомнений, что у него есть всё, чтобы работать на самом высоком уровне», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Напомним, что «канонирам» предстоит сразиться с «Вильярреалом» за выход в финал Лиги Европы.