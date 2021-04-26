Эмери: «Когда «Арсенал» в форме, то это одна из лучших команд в мире»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с журналистами перед матчем полуфинала Лиги Европы против «Арсенала».

«Когда «Арсенал» в форме, то это одна из лучших команд в мире, вы могли увидеть это неоднократно. Но мы тоже сильны, если играем в свой футбол. Это будет очень напряженный полуфинал, обе команды сделают всё возможное, чтобы пройти дальше.

Мне придется огородиться от всех чувств, которые я испытываю к «Арсеналу», необходимо приложить все усилия, чтобы победить», - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Матч между «Вильярреалом» и «Арсеналом» состоится в четверг, 29 апреля.