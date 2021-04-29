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Эмери идёт к пятому финалу Лиги Европы: Его «Вильярреал» обыграл «Арсенал» в первом матче

29 Апреля 2021, 23:55,

В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» на своём поле принимал лондонский «Арсенал».

Протокол игры  
Вильярреал 2:1 Арсенал
(1:0) Тригерос Мануэль 5'    
(2:0) Альбиоль Рауль 29'    
    73' Пепе Николя (2:1)
Рульи Херонимо Фойт Хуан   70' (Марио Гаспар (   70') Альбиоль Рауль Торрес Пау II   37' Педраса Альфонсо   80' (Гомес Мойсес (   80') Чуквезе Саму Капу Этьен   68'   80' Парехо Даниэль Тригерос Мануэль   80' (Морено Альберто (   80') Алькасер Пако   46' (Коклен Франсис (   46') Морено Херард
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Фунес Мори Эступиньян Первис Бакка Карлос Асенхо Серхио Пино Йереми Ниньо Фер
Лено Бернд Чамберс Калум Холдинг Роб Мари Пабло Джака Гранит Парти Томас   58' Себальос Дани   44'   57' Сака Букайо   85' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   85'   90') Эдегор Мартин   63' (Мартинелли Габриэл (   63') Пепе Николя Смит-Роу Эмил
Запасные: Эльнени Мохамед Нелсон Райс Райан Мэтт Нкетиа Эдди Бельерин Эктор Arthur Okonkwo Седрик Соареш Виллиан Боргес Луис Давид Габриэль дос Сантос
29 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Король Лиги Европы Унаи Эмери против «родного» лондонского «Арсенала». Экс-тренер «Спартака» поставил рекорд, в шестой раз оказавшись в полуфинале Лиги Европы. Такое никому не удавалось даже с учётом времени, когда турнир назывался Кубком УЕФА. У Эмери и Лиги Европы действительно особая химия, поэтому нельзя было назвать «Арсенал» явным фаворитом этого полуфинала.

Тем более, что Унаи Эмери знает проблемы «канониров» изнутри, всего два года назад он выводил их в финал Лиги Европы, правда, трофей завоевать тогда не сумел. Теперь задача у Эмери иная – не допустить выход «Арсенала» в финал. Молодые и дерзкие Сака, Смит-Роу против разыгравшегося Жерара Морено, Эмери против «канониров». Афиш для полуфинала Лиги Европы можно было подобрать несколько.

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«Вильярреал» выложил видео в твиттер, как с песнями подъезжал к стадиону, и видно было, что команда настроена прекрасно. В итоге этот позитив вылился в два гола за первые полчаса. Сначала Фойт протащил мяч через полполя и отдал на Чуквезе. Саму неудачно пустился в дриблинг, а Тригерос подхватил отскок и что есть силы пробил, попав точно в «шестерку» - 1:0.

«Арсенал» ничем не ответил, а «Вильярреал» продолжил жить по схеме удар в створ – гол. После навеса Дани Парехо от угла поля Жерар Морено легко сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда оставшийся в одиночестве Рауль Альбиоль в касание пробил под перекладину – 2:0. Только после этого «Арсенал» огрызнулся и даже заработал пенальти, но Диаш после просмотра повтора изменил первоначальное решение, разубедившись в фоле Фойта на Пепе.

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Совсем плачевным положение «канониров» стало на исходе часа игры. Дани Себальос заработал вторую жёлтую карточку за фол на Дани Парехо и покинул поле. Ещё и Томас за разговоры с арбитром поймал «горчичник». Лишние эмоции «Арсенал» не разбудили. Эдегор, Смит-Роу и Сака всё также бегали тенью, а «Вильярреал» уверенно вёл игру, губил моменты, но сохранял удобный для ответной игры счёт. Правда, не сохранил. Букайо Сака заработал пенальти в борьбе с Тригеросом, а Николя Пепе реализовал 11-метровый точным ударом по центру ворот – 2:1.

Доиграли матч команды 10 на 10, по примеру Себальоса два «горчичника» собрал Этьен Капу. «Вильярреал» в итоге победил абсолютно по делу, но один момент подарил «Арсеналу» шанс на домашний камбэк. Второй акт противостояния Эмери и «канониров» поучится ещё более запоминающимся. Унаи возвращается на «Эмирейтс».

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал
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Комментарии (2)
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0
Promt Roman
30 Апреля 2021, 01:06

Заднеприводные как всегда. Ну хоть пенку выстрадали.

0
CELTIC FROST
30 Апреля 2021, 00:12

Спасибо,хоть гол забили и не 0:2. Шансы у Арсенала сохраняются. Даешь английские финалы) // Но Артету в любом случае, какой бы не получилась ответка, надо гнать. И состав перетряхивать, от балласта избавляться. Иначе можно еще долго быть в середняках.

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