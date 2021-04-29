Эмери идёт к пятому финалу Лиги Европы: Его «Вильярреал» обыграл «Арсенал» в первом матче

В полуфинале Лиги Европы «Вильярреал» на своём поле принимал лондонский «Арсенал».

Король Лиги Европы Унаи Эмери против «родного» лондонского «Арсенала». Экс-тренер «Спартака» поставил рекорд, в шестой раз оказавшись в полуфинале Лиги Европы. Такое никому не удавалось даже с учётом времени, когда турнир назывался Кубком УЕФА. У Эмери и Лиги Европы действительно особая химия, поэтому нельзя было назвать «Арсенал» явным фаворитом этого полуфинала.

Тем более, что Унаи Эмери знает проблемы «канониров» изнутри, всего два года назад он выводил их в финал Лиги Европы, правда, трофей завоевать тогда не сумел. Теперь задача у Эмери иная – не допустить выход «Арсенала» в финал. Молодые и дерзкие Сака, Смит-Роу против разыгравшегося Жерара Морено, Эмери против «канониров». Афиш для полуфинала Лиги Европы можно было подобрать несколько.

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«Вильярреал» выложил видео в твиттер, как с песнями подъезжал к стадиону, и видно было, что команда настроена прекрасно. В итоге этот позитив вылился в два гола за первые полчаса. Сначала Фойт протащил мяч через полполя и отдал на Чуквезе. Саму неудачно пустился в дриблинг, а Тригерос подхватил отскок и что есть силы пробил, попав точно в «шестерку» - 1:0.

«Арсенал» ничем не ответил, а «Вильярреал» продолжил жить по схеме удар в створ – гол. После навеса Дани Парехо от угла поля Жерар Морено легко сбросил мяч на дальнюю штангу, откуда оставшийся в одиночестве Рауль Альбиоль в касание пробил под перекладину – 2:0. Только после этого «Арсенал» огрызнулся и даже заработал пенальти, но Диаш после просмотра повтора изменил первоначальное решение, разубедившись в фоле Фойта на Пепе.

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Совсем плачевным положение «канониров» стало на исходе часа игры. Дани Себальос заработал вторую жёлтую карточку за фол на Дани Парехо и покинул поле. Ещё и Томас за разговоры с арбитром поймал «горчичник». Лишние эмоции «Арсенал» не разбудили. Эдегор, Смит-Роу и Сака всё также бегали тенью, а «Вильярреал» уверенно вёл игру, губил моменты, но сохранял удобный для ответной игры счёт. Правда, не сохранил. Букайо Сака заработал пенальти в борьбе с Тригеросом, а Николя Пепе реализовал 11-метровый точным ударом по центру ворот – 2:1.

Доиграли матч команды 10 на 10, по примеру Себальоса два «горчичника» собрал Этьен Капу. «Вильярреал» в итоге победил абсолютно по делу, но один момент подарил «Арсеналу» шанс на домашний камбэк. Второй акт противостояния Эмери и «канониров» поучится ещё более запоминающимся. Унаи возвращается на «Эмирейтс».