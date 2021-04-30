Сака: «Мы показали, что лучше «Вильярреала»

Форвард «Арсенала» Букайо Сака доволен тем, что его команда показала неплохой результат в матче против «Вильярреала» (1:2) в полуфинале Лиги Европы.

- Есть много положительных моментов, которые начали возникать во втором тайме. Если оглянуться назад, всё весьма печально. Но мы получили шанс на следующий раунд, которыми попытаемся воспользоваться дома. Мы показали, что лучше соперника. У нас в команде предостаточно квалифицированных футболистов, - заявил Сака BT Sport.

Ответный матч состоится в следующий четверг на «Эмирейтс». Лондонцам нужно обязательно побеждать, чтобы пройти крепкого соперника.