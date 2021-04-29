Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Парехо – о полуфинале Лиги Европы: «Мы можем сотворить историю»

29 Апреля 2021, 15:58,

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо пообщался с журналистами перед матчем против «Арсенала».

«Мы знаем, что нам выпала возможность сотворить историю. Клуб приложил огромные усилия, чтобы оказаться в еврокубках, поэтому стоит поблагодарить ребят, которые добились этого в прошлом сезоне. В Лиге Европы мы уважаем любого соперника и готовы к битве. Нам будет противостоять великий клуб, но мы хотим выйти в финал для наших болельщиков», - цитирует Парехо Goal.

Первый матч между «Вильярреалом» и «Арсеналом» состоится сегодня, 29 апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Даниэль Парехо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола