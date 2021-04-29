Парехо – о полуфинале Лиги Европы: «Мы можем сотворить историю»

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо пообщался с журналистами перед матчем против «Арсенала».

«Мы знаем, что нам выпала возможность сотворить историю. Клуб приложил огромные усилия, чтобы оказаться в еврокубках, поэтому стоит поблагодарить ребят, которые добились этого в прошлом сезоне. В Лиге Европы мы уважаем любого соперника и готовы к битве. Нам будет противостоять великий клуб, но мы хотим выйти в финал для наших болельщиков», - цитирует Парехо Goal.

Первый матч между «Вильярреалом» и «Арсеналом» состоится сегодня, 29 апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.