Пеллегрини: «Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших»

|
16 Апреля 2021, 00:27,
|
|
Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал результат матча с «Аяксом» (1:1), который позволил римлянам выйти в полуфинал Лиги Европы.
«Мы знали, что у «Аякса» отличная команда, но в то же время мы доказали, что продолжаем прогрессировать и готовы преодолеть трудности. Сейчас мы счастливы, но нужно сдержать эйфорию, потому что впереди нас ждёт полуфинал. Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших. Сейчас мы можем позволить себе насладиться этим вечером, но с завтрашнего дня надо будет думать о следующем матче», - цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia.
В полуфинале «Рома» сразится с «Манчестер Юнайтед».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Лоренцо Пеллегрини