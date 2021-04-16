Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Пеллегрини: «Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших»

16 Апреля 2021, 00:27,

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал результат матча с «Аяксом» (1:1), который позволил римлянам выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Мы знали, что у «Аякса» отличная команда, но в то же время мы доказали, что продолжаем прогрессировать и готовы преодолеть трудности. Сейчас мы счастливы, но нужно сдержать эйфорию, потому что впереди нас ждёт полуфинал. Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших. Сейчас мы можем позволить себе насладиться этим вечером, но с завтрашнего дня надо будет думать о следующем матче», - цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia.

В полуфинале «Рома» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Лоренцо Пеллегрини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола