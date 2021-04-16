Пеллегрини: «Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших»

Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал результат матча с «Аяксом» (1:1), который позволил римлянам выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Мы знали, что у «Аякса» отличная команда, но в то же время мы доказали, что продолжаем прогрессировать и готовы преодолеть трудности. Сейчас мы счастливы, но нужно сдержать эйфорию, потому что впереди нас ждёт полуфинал. Если мы хотим добиться чего-то великого, то нужно обыгрывать лучших. Сейчас мы можем позволить себе насладиться этим вечером, но с завтрашнего дня надо будет думать о следующем матче», - цитирует Пеллегрини Sky Sport Italia.

В полуфинале «Рома» сразится с «Манчестер Юнайтед».