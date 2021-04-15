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​Капелло поддержал Фонсеку

15 Апреля 2021, 15:49,

Фабио Капелло поддержал наставника «Ромы» Паулу Фонсеку, которого слухи то и дело связывают с уходом из клуба.

«Мне нравится Фонсека. Он заставляет команду играть в футбол. У него отличная команда, но он столкнулся с травмами, плюс была проблема с Эдином Джеко.

Минус «Ромы» в том, что она плохо обороняется, а вратарская позиция является слабым местом. Да, в последнее время вратарь много спасал, но всё же это не сильная сторона команды. Вратарь в футболе похож на нападающего. Нападающий должен забивать много голов, а вратарь должен делать решающие сэйвы. Но я верю в эту «Рому». Надеюсь, они выйдут в полуфинал Лиги Европы», - сказал Капелло Sky Sport Italia.

В четверг «Рома» сыграет против «Аякса» в ответном четвертьфинале Лиги Европы после гостевой победы 2:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Фабио Капелло, Паулу Фонсека
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