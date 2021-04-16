Тренер «Аякса»: «Лучшая команда вылетела из Лиги Европы»

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16 Апреля 2021, 08:26,
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Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами после вылета из Лиги Европы. В четвертьфинале голландский коллектив по сумме двух матчей уступил «Роме» (1:2, 1:1).
«Мы огорчены результатом. Лучшая команда вылетела из турнира. Мои подопечные имели преимущество в обоих поединках, но неудачи случаются. «Аякс» имел много моментов, как и в первом матче, однако не смог их реализовать», - передает слова специалиста Football-Italia.
По итогам вчерашних матчей были сформированы полуфинальные пары Лиги Европы - «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ромой», а лондонский «Арсенал» сыграет против «Вильярреала».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Аякс, Эрик тен Хаг