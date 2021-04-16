Фонсека: «Раньше я никогда не выходил в полуфинал Лиги Европы, поэтому горжусь этим достижением»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса» (1:1).

«Думаю, что в Амстердаме у нас было больше проблем в обороне, сегодня вечером мы всё контролировали. У «Аякса» качественная команда, но мы здорово сыграли в защите.

Раньше я никогда не выходил в полуфинал Лиги Европы, поэтому горжусь этим достижением, мы представляем всю Италию. Мы очень счастливы», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» встретится с «Манчестер Юнайтед», который в четвертьфинале по сумме двух матчей переиграл «Гранаду».