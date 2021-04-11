Фонсека: «Нам нужно сыграть безупречно, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса». Первая игра завершилась победой римлян со счётом 2:1.

«Аякс» - очень сильная команда, мы должны сыграть надежно в защите и не допускать ошибок. Необходимо выложиться на все сто процентов, потому что соперник в полном порядке. Ребята должны понимать, что мы ещё не вышли в полуфинал, нам нужно проделать безупречную работу, чтобы добиться успеха», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ромой» и «Аяксом» состоится в четверг, пятнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.