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Фонсека: «Нам нужно сыграть безупречно, чтобы выйти в полуфинал Лиги Европы»

11 Апреля 2021, 22:58,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против «Аякса». Первая игра завершилась победой римлян со счётом 2:1.

«Аякс» - очень сильная команда, мы должны сыграть надежно в защите и не допускать ошибок. Необходимо выложиться на все сто процентов, потому что соперник в полном порядке. Ребята должны понимать, что мы ещё не вышли в полуфинал, нам нужно проделать безупречную работу, чтобы добиться успеха», - цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Ответный матч между «Ромой» и «Аяксом» состоится в четверг, пятнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Аякс, Паулу Фонсека
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