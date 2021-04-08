Голеш наказал голом: Лондонский «Арсенал» забил и пропустил от «Славии» на последних минутах

В одном из первых четвертьфиналов Лиги Европы лондонский «Арсенал» с трудом подбирал ключи к воротам пражской «Славии».

Пражская «Славия» третий раз подряд получила в плей-офф Лиги Европы британского соперника. Подопечные Йиндржиха Трпишовски успешно прошли английский «Лестер» и шотландский «Рейнджерс», а в четвертьфинале на их пути вырос лондонский «Арсенал». Перед лидером чемпионата Чехии стояла задача выбить из турнира середняка АПЛ, который, в свою очередь, успел отправить на выход из Лиги Европы «Бенфику» и «Олимпиакос».

Первый тайм на «Эмирейтс» получился не самым выдающимся. «Арсенал» атаковал побольше, но несильно острил. Игра не держала в напряжении и не захватывала дух. На исходе получаса игры Сака пробил с левого полуфланга рядом с дальней штангой, однако был зафиксирован офсайд. Минут через десять Холдинг на втором темпе после штрафного опасно пробил головой, и Коларж вытащил из-под перекладины. У гостей Олайинка на 36-й минуте приблизился к штрафной «Арсенала» и из чуть левой зоны неопасно пробил в дальний угол в руки Лено. А за треть часа до этого Провод из-за пределов штрафной с подбора закинул провод чуть выше перекладины.

Второй тайм «канониры» начали резво. Сака заработал штрафной, оказавшись заваленным Зимой: чуть-чуть – и это был бы пенальти. Виллиан с этого стандарта зарядил в штангу. Потом в целом продолжился вариант игры первого тайма с большим владением «Арсенала», но достаточно солидной игрой «лоскутных». Моментов только стало больше, чем до перерыва. На исходе часа игры воротам хозяев угрожал Боржил, но Лено справился. Дальше был выход один на один Ляказетта – он решил пробить красиво и на исполнение попал в перекладину.

В предконцовке «Славия» загубила супершанс усилиями Шевчика, который на подборе не попал в створ, когда ему никто не мешал. Вскоре только что вышедший на замену Обамеянг ответил замыканием прострела рядом со штангой. Через три минуты Мартинелли пытал счастье с левого полуфланга и не нашёл его над верхней планкой. Но на 86-й минуте прибавивший «Арсенал» добился-таки своего. Обамеянг отдал вперёд на Пепе, а тот перегнал Зиму, не дрогнул и упаковал мяч в левый угол.

1:0 – казалось, что «пушкари» обзавелись неплохим домашним преимуществом и теперь поедут в Прагу с хорошим бэкграундом. Но в добавленное время гости попали в штангу и заработали угловой, который оказался результативным, поскольку Голеш головой замкнул скидку в ворота Лено с близкой дистанции (1:1). «Канониры» рано расслабились – и поплатились.

Кирилл Иванцов