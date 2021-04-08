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Голеш наказал голом: Лондонский «Арсенал» забил и пропустил от «Славии» на последних минутах

08 Апреля 2021, 23:52,

В одном из первых четвертьфиналов Лиги Европы лондонский «Арсенал» с трудом подбирал ключи к воротам пражской «Славии».

Протокол игры  
Арсенал 1:1 Славия Прага
(1:0) Пепе Николя 86'    
    90' Голеш Томаш (1:1)
Лено Бернд Бельерин Эктор Холдинг Роб Габриэль дос Сантос Седрик Соареш Парти Томас   78' (Пепе Николя (   78') Джака Гранит Сака Букайо   78' (Обамеянг Пьер-Эмерик (   78') Смит-Роу Эмил   89' (Себальос Дани (   89') Виллиан Боргес   73' (Мартинелли Габриэл (   73') Ляказетт Александр   78' (Эльнени Мохамед (   78')
Запасные: Нелсон Райс Хейн Карл-Якоб Мари Пабло Райан Мэтт Нкетиа Эдди Азиз Мигель Joel Lopez II
Коларж Ондржей Бах Александр Голеш Томаш Зима Давид   48' Боржил Ян Громада Якуб   46' (Шевчик Петр (   46') Провод Лукас Дорли Оскар   69' (Кухта Ян (   69') Станчу Николае   84' (Масопуст Лукаш (   84') Олайинка Питер   85' (Траоре Ибрагим (   85') Сима Абдалла   69' (Лингр Ондржей (   69')
Запасные: Тецл Станислав Стейскал Ян Коварж Пржемысл Вишински Денис
08 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Пражская «Славия» третий раз подряд получила в плей-офф Лиги Европы британского соперника. Подопечные Йиндржиха Трпишовски успешно прошли английский «Лестер» и шотландский «Рейнджерс», а в четвертьфинале на их пути вырос лондонский «Арсенал». Перед лидером чемпионата Чехии стояла задача выбить из турнира середняка АПЛ, который, в свою очередь, успел отправить на выход из Лиги Европы «Бенфику» и «Олимпиакос».

Первый тайм на «Эмирейтс» получился не самым выдающимся. «Арсенал» атаковал побольше, но несильно острил. Игра не держала в напряжении и не захватывала дух. На исходе получаса игры Сака пробил с левого полуфланга рядом с дальней штангой, однако был зафиксирован офсайд. Минут через десять Холдинг на втором темпе после штрафного опасно пробил головой, и Коларж вытащил из-под перекладины. У гостей Олайинка на 36-й минуте приблизился к штрафной «Арсенала» и из чуть левой зоны неопасно пробил в дальний угол в руки Лено. А за треть часа до этого Провод из-за пределов штрафной с подбора закинул провод чуть выше перекладины.

Второй тайм «канониры» начали резво. Сака заработал штрафной, оказавшись заваленным Зимой: чуть-чуть – и это был бы пенальти. Виллиан с этого стандарта зарядил в штангу. Потом в целом продолжился вариант игры первого тайма с большим владением «Арсенала», но достаточно солидной игрой «лоскутных». Моментов только стало больше, чем до перерыва. На исходе часа игры воротам хозяев угрожал Боржил, но Лено справился. Дальше был выход один на один Ляказетта – он решил пробить красиво и на исполнение попал в перекладину.

В предконцовке «Славия» загубила супершанс усилиями Шевчика, который на подборе не попал в створ, когда ему никто не мешал. Вскоре только что вышедший на замену Обамеянг ответил замыканием прострела рядом со штангой. Через три минуты Мартинелли пытал счастье с левого полуфланга и не нашёл его над верхней планкой. Но на 86-й минуте прибавивший «Арсенал» добился-таки своего. Обамеянг отдал вперёд на Пепе, а тот перегнал Зиму, не дрогнул и упаковал мяч в левый угол.

1:0 – казалось, что «пушкари» обзавелись неплохим домашним преимуществом и теперь поедут в Прагу с хорошим бэкграундом. Но в добавленное время гости попали в штангу и заработали угловой, который оказался результативным, поскольку Голеш головой замкнул скидку в ворота Лено с близкой дистанции (1:1). «Канониры» рано расслабились – и поплатились.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Арсенал Лондон, Лига Европы, Славия Прага
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
09 Апреля 2021, 00:18

Арсенал, к сожалению, окончательно стал середняком. Надеюсь, все же пройдет в 1/2 финала, но уверенности в этом нет.

1
Element-22
09 Апреля 2021, 00:23

Если прикинуть, что МЮ выйдет в финал, то лучше, конечно, сыграть с Арсеналом, чем с Вильярреалом, который по ту сторону сетки. Испанский клуб типа Севильи да ещё и с Эмери во главе... вообще не хочу.

0
CELTIC FROST
09 Апреля 2021, 00:35

Я вообще всегда за АПЛ. МЮ - Арсенал был бы отличный финал. Но канониры не порадовали.

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