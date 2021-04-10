Бельерин: «Нас не обыгрывают, это мы дарим соперникам всё, что можно»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Славии» (1:1).

«Мы ставим себя в положения, которых не должно быть на такой стадии, это уже случалось с нами и раньше. Всё находится в наших руках, я говорил об этом и раньше, нас не обыгрывают, это мы дарим соперникам всё, что можно.

У нас были отличные моменты в матче со «Славией», мы понимаем, как они играют, теперь важно поехать в Прагу и выложиться на полную, тогда нам удастся добиться хорошего результата», - цитирует Бельерина Goal.

Отметим, что «Арсенал» пропустил в матче со «Славией» лишь в дополнительное время.