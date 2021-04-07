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Артета: «Славия» - очень сильный соперник»

07 Апреля 2021, 17:54,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против пражской «Славии» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Это очень сильный соперник, который не проигрывает в Лиге Европы. Просто посмотрите на то, как они владеют мячом. В последние годы «Славия» могла бы усложнить жизнь абсолютно любому клубу. Они никогда не сдаются и выходят на поле с правильным настроем.

Кого могу выделить в составе «Спарты»? Я хотел бы отметить их индивидуальные выступления. Конечно, у них есть сильные игроки, год за годом они продают футболистов в топ-клубы – это о многом говорит. Если за «Спартой» следят большие клубы, значит они в полном порядке», - цитирует Артету пресс-служба клуба.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Славия Прага
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