Артета: «Славия» - очень сильный соперник»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против пражской «Славии» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Это очень сильный соперник, который не проигрывает в Лиге Европы. Просто посмотрите на то, как они владеют мячом. В последние годы «Славия» могла бы усложнить жизнь абсолютно любому клубу. Они никогда не сдаются и выходят на поле с правильным настроем.

Кого могу выделить в составе «Спарты»? Я хотел бы отметить их индивидуальные выступления. Конечно, у них есть сильные игроки, год за годом они продают футболистов в топ-клубы – это о многом говорит. Если за «Спартой» следят большие клубы, значит они в полном порядке», - цитирует Артету пресс-служба клуба.