​УЕФА временно дисквалифицировал игрока «Славии», которого обвинили в расизме

Футболист пражской «Славии» Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наказание связано с продолжающимся в отношении Куделы расследованием. Футболиста «Славии» обвиняют в проявлении расизма по отношению к представителю «Глазго Рейнджерс» Глену Камара. Инцидент имел место быть в игре 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, Кудела точно не сыграет в матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала» восьмого апреля. Речь идёт о первом четвертьфинальном поединке второго по престижности евротурнира.