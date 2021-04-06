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​УЕФА временно дисквалифицировал игрока «Славии», которого обвинили в расизме

06 Апреля 2021, 17:28,

Футболист пражской «Славии» Ондржей Кудела получил временную дисквалификацию на один еврокубковый матч. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наказание связано с продолжающимся в отношении Куделы расследованием. Футболиста «Славии» обвиняют в проявлении расизма по отношению к представителю «Глазго Рейнджерс» Глену Камара. Инцидент имел место быть в игре 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом, Кудела точно не сыграет в матче Лиги Европы против лондонского «Арсенала» восьмого апреля. Речь идёт о первом четвертьфинальном поединке второго по престижности евротурнира.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Славия Прага, Ондржей Кудела
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