Игроки «Славии» проигнорировали акцию Black Lives Matter

Перед стартом первого поединка 1/4 финала Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла уже традиционная акция в поддержку движения Black Lives Matter.

Все игроки «канониров» преклонили колено, а футболисты чешского коллектива не поддержали данную акцию.

Первая встреча между «Арсеналом» и «Славией» завершилась вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится на следующей неделе в Чехии.

Напомним, что стадии 1/8 финала турнира между игроками «Славии» и «Рейнджерс» произошел конфликт. Одного из футболистов чешского клуба обвинили в проявлении расизма.