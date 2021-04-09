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Игроки «Славии» проигнорировали акцию Black Lives Matter

09 Апреля 2021, 08:58,

Перед стартом первого поединка 1/4 финала Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла уже традиционная акция в поддержку движения Black Lives Matter.

Все игроки «канониров» преклонили колено, а футболисты чешского коллектива не поддержали данную акцию.

Первая встреча между «Арсеналом» и «Славией» завершилась вничью со счетом 1:1. Ответный поединок состоится на следующей неделе в Чехии.

Напомним, что стадии 1/8 финала турнира между игроками «Славии» и «Рейнджерс» произошел конфликт. Одного из футболистов чешского клуба обвинили в проявлении расизма.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Славия Прага
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
09 Апреля 2021, 11:45

Мо - лод - цы !

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