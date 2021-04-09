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Артета: «Итоговый результат оставляет неприятное послевкусие»

09 Апреля 2021, 00:47,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги Европы против «Славии» (1:1).

«Сложная игра, потому что нам противостоял очень хороший соперник. «Славия» обыграла несколько больших команд, против них всем сложно играть.

Мы были эффективны в прессинге, но в том случае, если они ловили нас в переходной фазе, то получалось опасно. Конечно, итоговый результат оставляет неприятное послевкусие.

Ответный матч? Мы поедем на выезд за победой. Нам нужно будет обязательно забивать, мы уже делали это раньше, нужно сделать это снова», - цитирует испанского специалиста BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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