Брума: «Сократис уже рассказал нам некоторые секреты об «Арсенале»

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09 Марта 2021, 18:48,
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Полузащитник «Олимпиакоса» Арминду Брума поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
«Сократис уже рассказал нам некоторые секреты, но я не буду говорить вам о них. Это останется между нами и Сократисом. Конечно, он знаком с лондонским клубом лучше, чем кто-либо. У него невероятный опыт, он играл за «Милан», «Боруссию» и «Арсенал» - это всё невероятные клубы», - цитирует Брума Goal.
Напомним, что Сократис перешёл в «Олимпиакос» в зимнее трансферное окно.
Первая встреча между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» состоится в четверг, одиннадцатого марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Олимпиакос, Сократис Папастатопулос, Арминду Брума