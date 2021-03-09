Брума: «Сократис уже рассказал нам некоторые секреты об «Арсенале»

Полузащитник «Олимпиакоса» Арминду Брума поделился ожиданиями от матча против лондонского «Арсенала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Сократис уже рассказал нам некоторые секреты, но я не буду говорить вам о них. Это останется между нами и Сократисом. Конечно, он знаком с лондонским клубом лучше, чем кто-либо. У него невероятный опыт, он играл за «Милан», «Боруссию» и «Арсенал» - это всё невероятные клубы», - цитирует Брума Goal.

Напомним, что Сократис перешёл в «Олимпиакос» в зимнее трансферное окно.

Первая встреча между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» состоится в четверг, одиннадцатого марта.