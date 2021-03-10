Артета – о матче с «Олимпиакосом»: «Я настроен позитивно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Олимпиакоса» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Олимпиакос» - это очень сильная команда, которая вылетела из Лиги чемпионов, проведя два отличных матча с «Манчестер Сити». Сложный соперник. Думаю, что мы стали лучше по сравнению с прошлым годом.

Я настроен позитивно. Если мы сможем пройти дальше, то через две-три недели наша команда будет выглядеть иначе», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Первая встреча между «Олимпиакосом» и «Арсеналом» состоится завтра, одиннадцатого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.