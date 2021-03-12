Эдегор: «Меня всё устраивает в «Арсенале»

Хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор пообщался с представителями СМИ после первого матча с греческим «Олимпиакосом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. «Канониры» одержали победу со счетом 3:1.

«Это отличный результат для нас. Забить три гола на выезде - прекрасный показатель. Победы в еврокубках всегда положительно отражаются на игроках.

Меня здесь все устраивает, я всем доволен. «Арсенал» показывает командный дух, мы держимся друг за друга», - приводит слова норвежского игрока BBC.

Напомним, что «Арсенал» арендовал Эдегора у мадридского «Реала» до конца сезона-2020/2021.