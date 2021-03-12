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Артета: «Арсеналу» нужно прекратить допускать результативные ошибки»

12 Марта 2021, 10:16,

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от гостевого поединка против греческого «Олимпиакоса» в 1/8 финала Лиги Европы. «Канониры» одержали уверенную победу со счетом 3:1.

«Арсенал» отлично начал встречу, мы доминировали над соперником и имели много моментов. Потом команда подарила хозяевам гол, но быстро среагировала и забила еще дважды.

Мы добились хорошего результата. Однако нам нужно прекратить допускать ошибки, из-за которых постоянно пропускаем голы», - приводит слова испанского тренера BBC.

Ответная игра состоится в Лондоне 18-го марта, начало - 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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