Артета: «Арсеналу» нужно прекратить допускать результативные ошибки»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от гостевого поединка против греческого «Олимпиакоса» в 1/8 финала Лиги Европы. «Канониры» одержали уверенную победу со счетом 3:1.

«Арсенал» отлично начал встречу, мы доминировали над соперником и имели много моментов. Потом команда подарила хозяевам гол, но быстро среагировала и забила еще дважды.

Мы добились хорошего результата. Однако нам нужно прекратить допускать ошибки, из-за которых постоянно пропускаем голы», - приводит слова испанского тренера BBC.

Ответная игра состоится в Лондоне 18-го марта, начало - 20:55 по московскому времени.