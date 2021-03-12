«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» разобрались с соперниками

Английские «Тоттенхэм» и «Арсенал» сделали большой шаг к выходу в 1/4 финала Лиги Европы. «Шпоры» в домашней игре дважды взломали сплочённую оборону загребского «Динамо». По голу в каждом тайме забил Гарри Кейн (2:0).

«Арсенал» в Греции играл против «Олимпиакоса». Мартин Эдегор открыл счет мощным ударом, но соперник отыгрался. А вот в концовке «канониры» всё решили в свою пользу - Габриэль дос Сантос и Мохамед Эльнени сделали счет 3:1.

В параллельном матче «Гранада» разобралась с «Мольде» (2:0).