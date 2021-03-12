«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» разобрались с соперниками

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12 Марта 2021, 00:54,
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Английские «Тоттенхэм» и «Арсенал» сделали большой шаг к выходу в 1/4 финала Лиги Европы. «Шпоры» в домашней игре дважды взломали сплочённую оборону загребского «Динамо». По голу в каждом тайме забил Гарри Кейн (2:0).
«Арсенал» в Греции играл против «Олимпиакоса». Мартин Эдегор открыл счет мощным ударом, но соперник отыгрался. А вот в концовке «канониры» всё решили в свою пользу - Габриэль дос Сантос и Мохамед Эльнени сделали счет 3:1.
В параллельном матче «Гранада» разобралась с «Мольде» (2:0).
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри 25'
|(2:0) Кейн Гарри 70'
Льорис Уго • Орье Серж • Санчес Давинсон • 79'Дайер Эрик • 45'Дэвис Бен • Сиссоко Мусса • Н'Домбеле Тангай 72' ( Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 72' ) • 86'Сон Хынмин 65' ( Бергвейн Стевен ( 65') • Алли Деле 64' ( Лукас Моура ( 64') • Ламела Эрик 64' ( Бэйл Гарет ( 64') • Кейн Гарри 84' ( Винисиус Карлос ( 84')
Запасные: Танганга Джафет • Регилон Серхио • Доэрти Мэтт • Уайтмэн Элфи • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо • Уинкс Гарри
Ливакович Доминик • Ристовски Стефан • 88'Лауритсен Расмус • Теофил-Катерин Кевин • Леовац Марин • Майер Ловро 64' ( Кастрати Лирим ( 64') • Якич Кристиян • Адеми Ариян 68' 90' ( Франьич Бартол ( 90') • Иванушец Лука • 77'Петкович Бруно 78' ( Гавранович Марио ( 78') • Оршич Мислав 64' ( Атьемвен Айяйи ( 64')
Запасные: Йосипович Ренато • Бертон Робби • Стоянович Петар • Перич Дино • Мишич Йосип • Загорац Даниел • Толич Марко • Кабрая Марьян
11 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|Олимпиакос
|1:3
|Арсенал
|34' Эдегор Мартин (0:1)
|(1:1) Эль-Араби Юссеф 58'
|79' Габриэль дос Сантос (1:2)
|85' Эльнени Мохамед (1:3)
Са Жозе • Лала Кенни • Папастатопулос Сократис • М'Вила Янн • 22'Рябчук Олег 46' ( Фортунис Костас ( 46') • Масурас Гиоргос 86' ( Андруцос Танасис ( 86') • Камара Мохамед III • Бухалакис Андреас • 37'Вальбуэна Матьё 46' ( Холебас Хосе ( 46') • Эль-Араби Юссеф 77' ( Хассан Ахмед ( 77') • Брума Арминду 59' ( Ранджелович Лазар ( 59')
Запасные: Караргирис Илиас • Сурлис Василиос • Цолакис Костас • Драгер Мохамед
Лено Бернд • Бельерин Эктор • Луис Давид • Габриэль дос Сантос • 43'Тирни Киран • Парти Томас 55' ( Себальос Дани ( 55') • Джака Гранит • Сака Букайо 82' ( Пепе Николя ( 82') • Эдегор Мартин 82' ( Смит-Роу Эмил ( 82') • Виллиан Боргес 81' ( Эльнени Мохамед ( 81') • Обамеянг Пьер-Эмерик 88' ( Ляказетт Александр ( 88')
Запасные: Хейн Карл-Якоб • Мари Пабло • Райан Мэтт • Холдинг Роб • Мартинелли Габриэл • Чамберс Калум • Седрик Соареш
11 марта. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Протокол игры
|(1:0) Видаль Молина 26'
|(2:0) Сольдадо Роберто 76'
Силва Руи • Фулкье Димитри • Дуарте Домингуш • Перес Неуэн • Виктор Диаз • Этеки Ян • 33'Гоналон Максим • Пуэртас Антонио 90' ( Вальехо Хесус ( 90') • Сольдадо Роберто 80' ( Руис Исма ( 80') • Кенеди Роберт • Видаль Молина
Запасные: Аранда • Torrente Navarro • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау
Линде Андреас • Педерсен Маркус Гольмгрен • Синюан Шерифф • Грегерсен Стиан • Хёуген Кристоффер • Хестад Эйрик 57' 65' ( Кнутсон Эрлинг ( 65') • Эурснес Фредрик • Эллингсен Мартин 68' • 71'Эйкрем Магнус • 90'Сигурдарсон Бьёрн 48' 74' ( David Datro Fofana ( 74') • Андерсен Эйрик Улланд 86' ( Болли Матис ( 86')
Запасные: Петерсен Оливер • Ранмарк-Эриксен Матиас • Риса Бирк • Хуссейн Эцаз • Брейвик Эмиль • Бьорнбак Мартин • Угельвик Адриан
11 марта. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Гранада
Арсенал - прекрасно. не ожидал! Тоттен - тоже молодцом. Поддержали АПЛ.