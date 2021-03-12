Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» разобрались с соперниками

12 Марта 2021, 00:54,

Английские «Тоттенхэм» и «Арсенал» сделали большой шаг к выходу в 1/4 финала Лиги Европы. «Шпоры» в домашней игре дважды взломали сплочённую оборону загребского «Динамо». По голу в каждом тайме забил Гарри Кейн (2:0).

«Арсенал» в Греции играл против «Олимпиакоса». Мартин Эдегор открыл счет мощным ударом, но соперник отыгрался. А вот в концовке «канониры» всё решили в свою пользу - Габриэль дос Сантос и Мохамед Эльнени сделали счет 3:1.

В параллельном матче «Гранада» разобралась с «Мольде» (2:0).

Протокол игры  
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб
(1:0) Кейн Гарри 25'    
(2:0) Кейн Гарри 70'    
Льорис Уго Орье Серж Санчес Давинсон   79' Дайер Эрик   45' Дэвис Бен Сиссоко Мусса Н'Домбеле Тангай   72' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (   72'   86') Сон Хынмин   65' (Бергвейн Стевен (   65') Алли Деле   64' (Лукас Моура (   64') Ламела Эрик   64' (Бэйл Гарет (   64') Кейн Гарри   84' (Винисиус Карлос (   84')
Запасные: Танганга Джафет Регилон Серхио Доэрти Мэтт Уайтмэн Элфи Алдервейрельд Тоби Харт Джо Уинкс Гарри
Ливакович Доминик Ристовски Стефан   88' Лауритсен Расмус Теофил-Катерин Кевин Леовац Марин Майер Ловро   64' (Кастрати Лирим (   64') Якич Кристиян Адеми Ариян   68'   90' (Франьич Бартол (   90') Иванушец Лука   77' Петкович Бруно   78' (Гавранович Марио (   78') Оршич Мислав   64' (Атьемвен Айяйи (   64')
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Стоянович Петар Перич Дино Мишич Йосип Загорац Даниел Толич Марко Кабрая Марьян
11 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры  
Олимпиакос 1:3 Арсенал
    34' Эдегор Мартин (0:1)
(1:1) Эль-Араби Юссеф 58'    
    79' Габриэль дос Сантос (1:2)
    85' Эльнени Мохамед (1:3)
Са Жозе Лала Кенни Папастатопулос Сократис М'Вила Янн   22' Рябчук Олег   46' (Фортунис Костас (   46') Масурас Гиоргос   86' (Андруцос Танасис (   86') Камара Мохамед III Бухалакис Андреас   37' Вальбуэна Матьё   46' (Холебас Хосе (   46') Эль-Араби Юссеф   77' (Хассан Ахмед (   77') Брума Арминду   59' (Ранджелович Лазар (   59')
Запасные: Караргирис Илиас Сурлис Василиос Цолакис Костас Драгер Мохамед
Лено Бернд Бельерин Эктор Луис Давид Габриэль дос Сантос   43' Тирни Киран Парти Томас   55' (Себальос Дани (   55') Джака Гранит Сака Букайо   82' (Пепе Николя (   82') Эдегор Мартин   82' (Смит-Роу Эмил (   82') Виллиан Боргес   81' (Эльнени Мохамед (   81') Обамеянг Пьер-Эмерик   88' (Ляказетт Александр (   88')
Запасные: Хейн Карл-Якоб Мари Пабло Райан Мэтт Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Чамберс Калум Седрик Соареш
11 марта. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Протокол игры  
Гранада 2:0 Мольде
(1:0) Видаль Молина 26'    
(2:0) Сольдадо Роберто 76'    
Силва Руи Фулкье Димитри Дуарте Домингуш Перес Неуэн Виктор Диаз Этеки Ян   33' Гоналон Максим Пуэртас Антонио   90' (Вальехо Хесус (   90') Сольдадо Роберто   80' (Руис Исма (   80') Кенеди Роберт Видаль Молина
Запасные: Аранда Torrente Navarro Аарон Эскандель Фабрега Арнау
Линде Андреас Педерсен Маркус Гольмгрен Синюан Шерифф Грегерсен Стиан Хёуген Кристоффер Хестад Эйрик   57'   65' (Кнутсон Эрлинг (   65') Эурснес Фредрик Эллингсен Мартин   68'   71' Эйкрем Магнус   90' Сигурдарсон Бьёрн   48'   74' (David Datro Fofana (   74') Андерсен Эйрик Улланд   86' (Болли Матис (   86')
Запасные: Петерсен Оливер Ранмарк-Эриксен Матиас Риса Бирк Хуссейн Эцаз Брейвик Эмиль Бьорнбак Мартин Угельвик Адриан
11 марта. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Гранада
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
12 Марта 2021, 01:04

Арсенал - прекрасно. не ожидал! Тоттен - тоже молодцом. Поддержали АПЛ.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом
Они спасали Тедеско: «Спартак» разбомбил «Краснодар» с катастрофичным счётом


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола