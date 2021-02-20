Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тонали – о ничьей с «Црвеной Звездой: «Неплохой результат»

20 Февраля 2021, 00:27,

Хавбек «Брешии» Сандро Тонали, выступающий на правах аренды за «Милан», прокомментировал результат первого матча с «Црвеной Звездой» (2:2) 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда вы играете в большинстве и в концовке матча ведёте со счётом 2:1, то нужно побеждать. Мы разочарованы, потому что понимаем, что должны были сыграть лучше в последние минуты. Мы допустили ошибки, за которые были наказаны.

В целом мы добились неплохо результата для гостевого матча, но сейчас важно сосредоточиться на матче с «Интером», - цитирует Тонали пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Миланом» и «Црвеной Звездой» состоится в четверг, 25 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Сандро Тонали
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола