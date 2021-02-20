Тонали – о ничьей с «Црвеной Звездой: «Неплохой результат»

Хавбек «Брешии» Сандро Тонали, выступающий на правах аренды за «Милан», прокомментировал результат первого матча с «Црвеной Звездой» (2:2) 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда вы играете в большинстве и в концовке матча ведёте со счётом 2:1, то нужно побеждать. Мы разочарованы, потому что понимаем, что должны были сыграть лучше в последние минуты. Мы допустили ошибки, за которые были наказаны.

В целом мы добились неплохо результата для гостевого матча, но сейчас важно сосредоточиться на матче с «Интером», - цитирует Тонали пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «Миланом» и «Црвеной Звездой» состоится в четверг, 25 февраля.