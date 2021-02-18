Нападающий «Црвены Звезды»: «Надеюсь, что Ибрагимович не сыграет с нами»

Нападающий «Црвены Звезды» Диего Фальчинелли поделился ожиданиями от матча против «Милана» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Это идеальное время для встречи с «Миланом», они потерпели поражение в последнем матче. Надеюсь, что «россонери» дадут возможность отдохнуть некоторым футболистам, у них впереди важные встречи. Конечно, это будет сложно, каждая игра – это отдельная история. Если «Милан» думает, что их ждёт легкая прогулка, или они рассчитывают сыграть не в полную силу, то быстро поймут, что ошибаются.

Надеюсь, что Ибрагимович не сыграет с нами. Это исключительный футболист, один из лучших нападающих в истории футбола», - цитирует Фальчинелли Tuttomercatoweb.