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Нападающий «Црвены Звезды»: «Надеюсь, что Ибрагимович не сыграет с нами»

18 Февраля 2021, 15:53,

Нападающий «Црвены Звезды» Диего Фальчинелли поделился ожиданиями от матча против «Милана» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Это идеальное время для встречи с «Миланом», они потерпели поражение в последнем матче. Надеюсь, что «россонери» дадут возможность отдохнуть некоторым футболистам, у них впереди важные встречи. Конечно, это будет сложно, каждая игра – это отдельная история. Если «Милан» думает, что их ждёт легкая прогулка, или они рассчитывают сыграть не в полную силу, то быстро поймут, что ошибаются.

Надеюсь, что Ибрагимович не сыграет с нами. Это исключительный футболист, один из лучших нападающих в истории футбола», - цитирует Фальчинелли Tuttomercatoweb.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Црвена Звезда, Диего Фальчинелли
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