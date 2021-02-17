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​Пиоли: «У «Милана» начинается напряжённый период»

17 Февраля 2021, 15:49,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил на пресс-конференции перед первой игрой плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Мы должны предельно серьёзно отнестись к «Црвене Звезда». Мы рады вернуться к еврокубковым матчам и хотим стать сюрпризом в Лиге Европы.

Нам нужно сохранять скромность, но в то же время осознавать свои возможности. У «Милана» начинается напряжённый период, который станет решающим в чемпионате и Лиге Европы. Мы должны стараться и играть как можно лучше. Начнём уже завтра», - рассказал Пиоли.

Через три дня после матча с «Црвеной Звездой» «Милан» проведёт важное дерби в Серии А против «Интера».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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