​Пиоли: «У «Милана» начинается напряжённый период»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил на пресс-конференции перед первой игрой плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Мы должны предельно серьёзно отнестись к «Црвене Звезда». Мы рады вернуться к еврокубковым матчам и хотим стать сюрпризом в Лиге Европы.

Нам нужно сохранять скромность, но в то же время осознавать свои возможности. У «Милана» начинается напряжённый период, который станет решающим в чемпионате и Лиге Европы. Мы должны стараться и играть как можно лучше. Начнём уже завтра», - рассказал Пиоли.

Через три дня после матча с «Црвеной Звездой» «Милан» проведёт важное дерби в Серии А против «Интера».