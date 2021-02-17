​Пиоли: «У «Милана» начинается напряжённый период»

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17 Февраля 2021, 15:49,
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выступил на пресс-конференции перед первой игрой плей-офф Лиги Европы против «Црвены Звезды».
«Мы должны предельно серьёзно отнестись к «Црвене Звезда». Мы рады вернуться к еврокубковым матчам и хотим стать сюрпризом в Лиге Европы.
Нам нужно сохранять скромность, но в то же время осознавать свои возможности. У «Милана» начинается напряжённый период, который станет решающим в чемпионате и Лиге Европы. Мы должны стараться и играть как можно лучше. Начнём уже завтра», - рассказал Пиоли.
Через три дня после матча с «Црвеной Звездой» «Милан» проведёт важное дерби в Серии А против «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Стефано Пиоли