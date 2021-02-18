«Милан» упустил победу, «Рома» выиграла, «Олимпиакос» и «Янг Бойз» забили соперникам по 4 гола

«Милан» неудачно провёл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» на выезде, хотя мог победить со счётом 2:1. Радован Панков стал автором автогола в первом тайме, а затем с пенальти забили Каку Канга и Тео Эрнандес. Тем не менее, на последней минуте сербы сравняли - 2:2.

Быстрый гол Эдина Джеко позволил «Роме» победить «Брагу» (2:0). К слову, итальянские команды завершали свои матчи в большинстве.

Результативными получились поединки «Олимпиакос» - ПСВ (4:2) и «Янг Бойз» - «Байер» (4:3), где гости по ходу игры смогли сравнять счет, уступая 0:3.









