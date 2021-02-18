«Милан» упустил победу, «Рома» выиграла, «Олимпиакос» и «Янг Бойз» забили соперникам по 4 гола

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18 Февраля 2021, 22:51,
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«Милан» неудачно провёл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» на выезде, хотя мог победить со счётом 2:1. Радован Панков стал автором автогола в первом тайме, а затем с пенальти забили Каку Канга и Тео Эрнандес. Тем не менее, на последней минуте сербы сравняли - 2:2.
Быстрый гол Эдина Джеко позволил «Роме» победить «Брагу» (2:0). К слову, итальянские команды завершали свои матчи в большинстве.
Результативными получились поединки «Олимпиакос» - ПСВ (4:2) и «Янг Бойз» - «Байер» (4:3), где гости по ходу игры смогли сравнять счет, уступая 0:3.
Протокол игры
|5' Джеко Эдин (0:1)
|86' Майораль Борха (0:2)
Матеус Лима • Эсгаю Рикарду 32' • 54'Тормена Витор • Раул Силва • 89'Секейра Нуну • Али Мохамед Альмоатасембеллах • Франсержио Родригес 69' ( Орта Андре ( 69') • Гайтан Николас 57' ( Фильо Жозе Карлос ( 57') • Орта Рикарду 62' ( Пиазон Лукас ( 62') • Шпорар Андраж 62' ( Руис Абель ( 62') • Галено Вандерсон 69' ( Борха Кристиан ( 69')
Запасные: Новаиш Жоау • Оливейра Витор • Магальяйнш Тьягу • Рожериу Сантуш • Роланду Жорже • Родригеш Бруну
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан 7' ( Перес Бруно ( 7') • Ибаньес Рожер 53' ( Вильяр Гонсало ( 53') • Спинаццола Леонардо • Диавара Амаду • Верету Жордан • Карсдорп Рик • Педро Родригес 71' ( Эль-Шаарави Стефан ( 71') • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 70' ( Майораль Борха ( 70')
Запасные: Пеллегрини Лоренцо • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Перес Карлес
18 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Протокол игры
|5' Джеко Эдин (0:1)
|86' Майораль Борха (0:2)
Матеус Лима • Эсгаю Рикарду 32' • 54'Тормена Витор • Раул Силва • 89'Секейра Нуну • Али Мохамед Альмоатасембеллах • Франсержио Родригес 69' ( Орта Андре ( 69') • Гайтан Николас 57' ( Фильо Жозе Карлос ( 57') • Орта Рикарду 62' ( Пиазон Лукас ( 62') • Шпорар Андраж 62' ( Руис Абель ( 62') • Галено Вандерсон 69' ( Борха Кристиан ( 69')
Запасные: Новаиш Жоау • Оливейра Витор • Магальяйнш Тьягу • Рожериу Сантуш • Роланду Жорже • Родригеш Бруну
Пау Лопес • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан 7' ( Перес Бруно ( 7') • Ибаньес Рожер 53' ( Вильяр Гонсало ( 53') • Спинаццола Леонардо • Диавара Амаду • Верету Жордан • Карсдорп Рик • Педро Родригес 71' ( Эль-Шаарави Стефан ( 71') • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин 70' ( Майораль Борха ( 70')
Запасные: Пеллегрини Лоренцо • Фузато Даниэл • Миранте Антонио • Перес Карлес
18 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Протокол игры
|Олимпиакос
|4:2
|ПСВ
|(1:0) Бухалакис Андреас 9'
|14' Захави Эран (1:1)
|(2:1) М'Вила Янн 37'
|39' Захави Эран (2:2)
|(3:2) Эль-Араби Юссеф 45'
|(4:2) Масурас Гиоргос 83'
Са Жозе • Лала Кенни 80' ( Хассан Ахмед ( 80') • Папастатопулос Сократис • Ба Уссейну • 63'Рябчук Олег • 57'М'Вила Янн 80' ( Андруцос Танасис ( 80') • Камара Мохамед III • Бухалакис Андреас • Вальбуэна Матьё 68' ( Масурас Гиоргос ( 68') • Эль-Араби Юссеф 74' ( Фортунис Костас ( 74') • Брума Арминду 63' 80' ( Врусаи Мариус ( 80')
Запасные: Караргирис Илиас • Холебас Хосе • Сурлис Василиос • Ранджелович Лазар • Цолакис Костас • Драгер Мохамед
Мвого Ивон • Дюмфрис Дензел • Тезе Джордан • Боскальи Оливье 38' ( Баумгартль Тимо ( 38') • Макс Филипп • Сангаре Ибрахим 32' 70' ( Вертессен Йорбе ( 70') • Томас Райян 85' ( Ван Гинкел Марко ( 85') • Росарио Пабло • 63'Гётце Марио 70' ( Жуниор Мауро ( 70') • Захави Эран 85' ( Гутьеррес Эрик ( 85') • Мален Дониэлл
Запасные: Уннерсталл Ларс • Файн Адриан • Деланге Максим • Пироэ Жоэль
18 февраля. Стадион "Караискакис" (Пирей).
Протокол игры
|(1:0) Фасснахт Кристиан 3'
|(2:0) Сибачо Жордан 19'
|(3:0) Элиа Мешак 44'
|47' Шик Патрик (3:1)
|51' Шик Патрик (3:2)
|68' Диаби Мусса (3:3)
|(4:3) Сибачо Жордан 89'
Фон Балльмоос Давид • Хефти Сильван • Лустенбергер Фабиан • Зесигер Седрик • Лефор Жордан 54' 74' ( Сулеймани Миралем ( 74') • Фасснахт Кристиан 80' ( Гаудино Джанлука ( 80') • Эбишер Мишель • Лаупер Сандро 81' ( Ридер Фабиан ( 81') • Нгамале Муми 57' ( Гарсия Улиссес ( 57') • Элиа Мешак 74' ( Мамбимби Феликс ( 74') • Сибачо Жордан
Запасные: Февр Гийом • Майер Нико • Нойеншвандер Джошуа • Масейрас Кентен • Шпильман Марвин
Ломб Никлас • Фримпонг Жереми • Та Джонатан • Драгович Александр • Синкгравен Дэйли • Амири Надим 46' ( Тапсоба Эдмон ( 46') • Демирбай Керем • Вирц Флориан • Бэйли Леон 65' ( Диаби Мусса ( 65') • Шик Патрик • Грэй Демарай
Запасные: Бендер Свен • Едвай Тин • Фосу-Менса Тимоти • Арангис Чарлес • Аларио Лукас • Паласиос Эксекиэль • Венделл Боргес
18 февраля. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Рома, Олимпиакос, Янг Бойз