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«Милан» упустил победу, «Рома» выиграла, «Олимпиакос» и «Янг Бойз» забили соперникам по 4 гола

18 Февраля 2021, 22:51,

«Милан» неудачно провёл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» на выезде, хотя мог победить со счётом 2:1. Радован Панков стал автором автогола в первом тайме, а затем с пенальти забили Каку Канга и Тео Эрнандес. Тем не менее, на последней минуте сербы сравняли - 2:2.

Быстрый гол Эдина Джеко позволил «Роме» победить «Брагу» (2:0). К слову, итальянские команды завершали свои матчи в большинстве.

Результативными получились поединки «Олимпиакос» - ПСВ (4:2) и «Янг Бойз» - «Байер» (4:3), где гости по ходу игры смогли сравнять счет, уступая 0:3.

Протокол игры  
Брага 0:2 Рома
    5' Джеко Эдин (0:1)
    86' Майораль Борха (0:2)
Матеус Лима Эсгаю Рикарду   32'   54' Тормена Витор Раул Силва   89' Секейра Нуну Али Мохамед Альмоатасембеллах Франсержио Родригес   69' (Орта Андре (   69') Гайтан Николас   57' (Фильо Жозе Карлос (   57') Орта Рикарду   62' (Пиазон Лукас (   62') Шпорар Андраж   62' (Руис Абель (   62') Галено Вандерсон   69' (Борха Кристиан (   69')
Запасные: Новаиш Жоау Оливейра Витор Магальяйнш Тьягу Рожериу Сантуш Роланду Жорже Родригеш Бруну
Пау Лопес Манчини Джанлука Кристанте Бриан   7' (Перес Бруно (   7') Ибаньес Рожер   53' (Вильяр Гонсало (   53') Спинаццола Леонардо Диавара Амаду Верету Жордан Карсдорп Рик Педро Родригес   71' (Эль-Шаарави Стефан (   71') Мхитарян Генрих Джеко Эдин   70' (Майораль Борха (   70')
Запасные: Пеллегрини Лоренцо Фузато Даниэл Миранте Антонио Перес Карлес
18 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

Протокол игры  
Брага 0:2 Рома
    5' Джеко Эдин (0:1)
    86' Майораль Борха (0:2)
Матеус Лима Эсгаю Рикарду   32'   54' Тормена Витор Раул Силва   89' Секейра Нуну Али Мохамед Альмоатасембеллах Франсержио Родригес   69' (Орта Андре (   69') Гайтан Николас   57' (Фильо Жозе Карлос (   57') Орта Рикарду   62' (Пиазон Лукас (   62') Шпорар Андраж   62' (Руис Абель (   62') Галено Вандерсон   69' (Борха Кристиан (   69')
Запасные: Новаиш Жоау Оливейра Витор Магальяйнш Тьягу Рожериу Сантуш Роланду Жорже Родригеш Бруну
Пау Лопес Манчини Джанлука Кристанте Бриан   7' (Перес Бруно (   7') Ибаньес Рожер   53' (Вильяр Гонсало (   53') Спинаццола Леонардо Диавара Амаду Верету Жордан Карсдорп Рик Педро Родригес   71' (Эль-Шаарави Стефан (   71') Мхитарян Генрих Джеко Эдин   70' (Майораль Борха (   70')
Запасные: Пеллегрини Лоренцо Фузато Даниэл Миранте Антонио Перес Карлес
18 февраля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).
Протокол игры  
Олимпиакос 4:2 ПСВ
(1:0) Бухалакис Андреас 9'    
    14' Захави Эран (1:1)
(2:1) М'Вила Янн 37'    
    39' Захави Эран (2:2)
(3:2) Эль-Араби Юссеф 45'    
(4:2) Масурас Гиоргос 83'    
Са Жозе Лала Кенни   80' (Хассан Ахмед (   80') Папастатопулос Сократис Ба Уссейну   63' Рябчук Олег   57' М'Вила Янн   80' (Андруцос Танасис (   80') Камара Мохамед III Бухалакис Андреас Вальбуэна Матьё   68' (Масурас Гиоргос (   68') Эль-Араби Юссеф   74' (Фортунис Костас (   74') Брума Арминду   63'   80' (Врусаи Мариус (   80')
Запасные: Караргирис Илиас Холебас Хосе Сурлис Василиос Ранджелович Лазар Цолакис Костас Драгер Мохамед
Мвого Ивон Дюмфрис Дензел Тезе Джордан Боскальи Оливье   38' (Баумгартль Тимо (   38') Макс Филипп Сангаре Ибрахим   32'   70' (Вертессен Йорбе (   70') Томас Райян   85' (Ван Гинкел Марко (   85') Росарио Пабло   63' Гётце Марио   70' (Жуниор Мауро (   70') Захави Эран   85' (Гутьеррес Эрик (   85') Мален Дониэлл
Запасные: Уннерсталл Ларс Файн Адриан Деланге Максим Пироэ Жоэль
18 февраля. Стадион "Караискакис" (Пирей).


 

Протокол игры  
Янг Бойз 4:3 Байер Л
(1:0) Фасснахт Кристиан 3'    
(2:0) Сибачо Жордан 19'    
(3:0) Элиа Мешак 44'    
    47' Шик Патрик (3:1)
    51' Шик Патрик (3:2)
    68' Диаби Мусса (3:3)
(4:3) Сибачо Жордан 89'    
Фон Балльмоос Давид Хефти Сильван Лустенбергер Фабиан Зесигер Седрик Лефор Жордан   54'   74' (Сулеймани Миралем (   74') Фасснахт Кристиан   80' (Гаудино Джанлука (   80') Эбишер Мишель Лаупер Сандро   81' (Ридер Фабиан (   81') Нгамале Муми   57' (Гарсия Улиссес (   57') Элиа Мешак   74' (Мамбимби Феликс (   74') Сибачо Жордан
Запасные: Февр Гийом Майер Нико Нойеншвандер Джошуа Масейрас Кентен Шпильман Марвин
Ломб Никлас Фримпонг Жереми Та Джонатан Драгович Александр Синкгравен Дэйли Амири Надим   46' (Тапсоба Эдмон (   46') Демирбай Керем Вирц Флориан Бэйли Леон   65' (Диаби Мусса (   65') Шик Патрик Грэй Демарай
Запасные: Бендер Свен Едвай Тин Фосу-Менса Тимоти Арангис Чарлес Аларио Лукас Паласиос Эксекиэль Венделл Боргес
18 февраля. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).



 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Рома, Олимпиакос, Янг Бойз
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