«Црвена Звезда» принесла извинения Ибрагимовичу из-за расистских оскорблений со стороны фанатов

В четверг «Црвена Звезда» вырвала ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Миланом». Тем не менее, игра была омрачена расистскими скандированиями болельщиков сербской команды, которых не должно было быть на арене в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Видео инцидента было опубликовано в «Твиттере».

Фанаты на расовой и культурной почве оскорбляли шведского форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, который провел весь матч на скамейке запасных.

Руководство «Црвены Звезды» принесло извинения «Милану» и футболисту, а также пообещало найти и наказать виновных.