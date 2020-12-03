Моуринью выразил недовольство форматом еврокубков

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03 Декабря 2020, 16:37,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил недовольство форматом еврокубковых турниров.
«В Лиге Европы мы участвуем в гонке и являемся одной из главных лошадей. Нужно это признать. Английская команда в Лиге Европы всегда входит в число претендентов на трофей, но некоторые важные клубы подключаются позже, с чем я никогда не соглашался.
Восемь клубов не добились успеха в Лиге чемпионов. Вместо того, чтоб вылететь, они отправляются в Лигу Европы, что меняет динамику соревнований», - приводит слова Моуринью Evening Standard.
Как известно, в Лигу Европы из Лиги чемпионов попадают восемь команд, занявших третьи места в группах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
ну так пусть играет в Лиге Чемпионов если не нравится)