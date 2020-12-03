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Моуринью выразил недовольство форматом еврокубков

03 Декабря 2020, 16:37,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью выразил недовольство форматом еврокубковых турниров.

«В Лиге Европы мы участвуем в гонке и являемся одной из главных лошадей. Нужно это признать. Английская команда в Лиге Европы всегда входит в число претендентов на трофей, но некоторые важные клубы подключаются позже, с чем я никогда не соглашался.

Восемь клубов не добились успеха в Лиге чемпионов. Вместо того, чтоб вылететь, они отправляются в Лигу Европы, что меняет динамику соревнований», - приводит слова Моуринью Evening Standard.

Как известно, в Лигу Европы из Лиги чемпионов попадают восемь команд, занявших третьи места в группах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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0
rishfootball
03 Декабря 2020, 17:03

ну так пусть играет в Лиге Чемпионов если не нравится)

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