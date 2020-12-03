«Милан» вырвал победу, «Лестер» и «Тоттенхэм» упустили результат в концовке, загребское «Динамо» выиграло группу ЦСКА

В четверг в Лиге Европы проходят матчи пятого тура. В первой серии поединков фаворитам пришлось несладко. «Лестер» не смог гарантировать себе первое место из-за поражения на выезде против «Зари» - 0:1. «Тоттенхэм» едва не оступился с ЛАСКом в гостях - 3:2, в концовке пропустив мяч и все же вырвав победу. «Милану» пришлось отыгрываться с 0:2 против «Селтика» уже с 14-й минуты поединка, это удалось - 4:2.

Загребское «Динамо» одолело «Фейеноорд» (2:0) и выиграло группу К. Отметим первое очко «Карабаха» (в игре с «Вильярреалом», 1:1).



