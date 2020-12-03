Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» вырвал победу, «Лестер» и «Тоттенхэм» упустили результат в концовке, загребское «Динамо» выиграло группу ЦСКА

03 Декабря 2020, 22:49,


В четверг в Лиге Европы проходят матчи пятого тура. В первой серии поединков фаворитам пришлось несладко. «Лестер» не смог гарантировать себе первое место из-за поражения на выезде против «Зари» - 0:1. «Тоттенхэм» едва не оступился с ЛАСКом в гостях - 3:2, в концовке пропустив мяч и все же вырвав победу. «Милану» пришлось отыгрываться с 0:2 против «Селтика» уже с 14-й минуты поединка, это удалось - 4:2.

Загребское «Динамо» одолело «Фейеноорд» (2:0) и выиграло группу К. Отметим первое очко «Карабаха» (в игре с «Вильярреалом», 1:1).

Протокол игры  
Заря 1:0 Лестер
(1:0) Сайяд Аллахьяр 84'    
Василь Никола Фаворов Денис Иванисеня Дмитрий Абу-Ханна Джоэл Цыганик Андрей   32' Юрченко Владлен Кочергин Владислав Назарина Егор   74' Громов Артём Гладкий Александр   81' (Сайяд Аллахьяр (   81') Кабаев Владислав
Запасные: Перович Михаил Агапов Максим Алефиренко Даниил Гринь Сергей Шевченко Никита Лунёв Максим Поддубный Дмитрий Мацапура Дмитрий
Уорд Дэнни II Рикарду Перейра II   42'   46' (Томас Люк (   46') Морган Уэс   56' (Фухс Кристиан (   56') Сёюнджю Чаглар   17' (Фофана Уэсли (   17'   87') Джастин Джеймс Ндиди Уилфред   56' (Менди Нампалис (   56'   58') Чодури Хамза Юндер Дженгиз Прает Деннис   78' (Мэддисон Джеймс (   78') Барнс Харви Ихеначо Келечи   45'
Запасные: Олбрайтон Марк Лешаела Такгало Перес Айосе Shane Flynn Якупович Элдин
03 декабря. Стадион "Славутич-Арена".
Протокол игры  
ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
(1:0) Михорль Петер 42'    
    45' Бэйл Гарет (1:1)
    56' Сон Хынмин (1:2)
(2:2) Эггештайн Йоханнес 84'    
    87' Алли Деле (2:3)
(3:3) Карамоко Мамуду 90'    
Шлагер Александер Визингер Филип   86' Холланд Джеймс Андраде Андреас   45' Ранфтль Райнхольд Мадсен Мадс Эмиль Михорль Петер   33' Реннер Рене Грубер Андреас   69' (Карамоко Мамуду (   69'   80') Эггештайн Йоханнес Гойгингер Томас   69' (Райтер Доминик (   69')
Запасные: Гебауэр Томас Чеберко Евгений Рамсебнер Кристиан Поцманн Марвин Хаудум Штефан Плоер Патрик
Харт Джо Дэвис Бен Танганга Джафет Санчес Давинсон Доэрти Мэтт Хёйбьерг Пьер-Эмиль Ло Чельсо Джовани   71' (Дайер Эрик (   71') Н'Домбеле Тангай   65' (Сиссоко Мусса (   65') Лукас Моура   25'   65' (Бергвейн Стевен (   65') Сон Хынмин   82' (Алли Деле (   82'   88') Бэйл Гарет   81' (Орье Серж (   81')
Запасные: Уайт Харви Уайтмэн Элфи Скарлетт Дейн Остин Брендон Кларк Джек Уинкс Гарри
03 декабря. Стадион "Линцер" (Линц).

 

Протокол игры  
Милан 4:2 Селтик
    7' Рогич Томас (0:1)
    14' Эдуар Одсонн (0:2)
(1:2) Чалханоглу Хакан 24'    
(2:2) Кастильехо Самуэль 26'    
(3:2) Хёуге Йенс 50'    
(4:2) Диас Брахим 82'    
Доннарумма Джанлуиджи Далот Диогу Кьяер Симон   11' (Романьоли Алессио (   11') Габбия Маттео Тео Эрнандес Крунич Раде   46' (Тонали Сандро (   46') Кесси Франк   61' (Диас Брахим (   61') Чалханоглу Хакан   61' (Беннасер Исмаэль (   61') Кастильехо Самуэль Ребич Анте   83' (Коломбо Лоренцо (   83') Хёуге Йенс
Запасные: Дуарте Леонардо Мальдини Даниэль Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Салемакерс Алексис Калабрия Давиде
Баркас Василис Эль-Хамид Хатем Абд Битон Нир Айер Кристоффер Лашальт Диего Макгрегор Каллум Браун Скотт   75'   78' (Соро Исмаила (   78') Кристи Райан   23'   86' (Климала Патрик (   86') Рогич Томас   67'   67' (Нтчам Оливье (   67') Фримпонг Жереми Эдуар Одсонн
Запасные: Жюльен Кристофер Айети Альбиан Уэлш Стивен Тэйлор Грэг Хендерсон Эван Бэйн Скотт Хазард Конор
03 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив
    22' Коэн Йонатан (0:1)
(1:1) Хайме Ромеро 37'    
Магомедалиев Шахрудин Гуррье Вильд-Дональд   21' Гараев Гара Медина Кевин Джафаргулиев Элвин Матич Урош   40' Иббрахимли Исмаил Хайме Ромеро   72' (Байрамов Турал (   72') Озобич Филип   84' (Мамедов Рахиль (   84') Зубир Абделла Квабена Овусу
Запасные: Гусейнли Рауф Аразлы Айхан Балаев Эмил
Тененбаум Даниэль Кандил Маор   69' (Глазер Дан (   69') Тиби Эйтан Эрнандес Луис   85' Давидзаде Офир Голаса Эйял   84' (Шехтер Итей (   84') Йейни Ширан Перец Дор   84' (Бен-Хаим Таль II (   84') Коэн Йонатан Блэкмен Ник   66' (Герреро Эдуардо (   66') Битон Дан
Запасные: Альмог Эйлон Пешич Александар Shahar Piven Даниэл Перец Рикан Авраам Балтакса Матан Глезер Амит Карзев Эден
03 декабря. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).


 

Протокол игры  
Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб
    45' Петкович Бруно (0:1)
    53' Майер Ловро (0:2)
Марсман Ник Гертрейда Лютсхарел   50' Спайич Урош   23'   46' (Боттегин Эрик (   46') Сенеси Маркос Маласиа Тирелл   46' Димерс Марк   70' (Тейшейра Жоау (   70') Тоорнстра Йенс   43' Кекджу Оркун Бергёйс Стивен   82' Линссен Брайан   36' (Баннис Науфаль (   36') Нарсинг Лусиано
Запасные: Тен Хове Рамон Венте Дилан Thijs Jansen Верманн Йорди Джонстон Джордж
Ливакович Доминик Мохаррами Садех Лауритсен Расмус Теофил-Катерин Кевин   24' Гвардиол Йошко Адеми Ариян Якич Кристиян Иванушец Лука   72' (Оршич Мислав (   72') Майер Ловро   65' (Франьич Бартол (   65') Кастрати Лирим   88' (Толич Марко (   88') Петкович Бруно   86'   88' (Перич Дино (   88')
Запасные: Йосипович Ренато Бертон Робби Стоянович Петар Гавранович Марио Леовац Марин Чуже Марио Загорац Даниел
03 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Тоттенхэм, Лестер, Заря, Динамо Загреб
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола