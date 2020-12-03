«Милан» вырвал победу, «Лестер» и «Тоттенхэм» упустили результат в концовке, загребское «Динамо» выиграло группу ЦСКА

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03 Декабря 2020, 22:49,
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В четверг в Лиге Европы проходят матчи пятого тура. В первой серии поединков фаворитам пришлось несладко. «Лестер» не смог гарантировать себе первое место из-за поражения на выезде против «Зари» - 0:1. «Тоттенхэм» едва не оступился с ЛАСКом в гостях - 3:2, в концовке пропустив мяч и все же вырвав победу. «Милану» пришлось отыгрываться с 0:2 против «Селтика» уже с 14-й минуты поединка, это удалось - 4:2.
Загребское «Динамо» одолело «Фейеноорд» (2:0) и выиграло группу К. Отметим первое очко «Карабаха» (в игре с «Вильярреалом», 1:1).
Протокол игры
|(1:0) Сайяд Аллахьяр 84'
Василь Никола • Фаворов Денис • Иванисеня Дмитрий • Абу-Ханна Джоэл • Цыганик Андрей • 32'Юрченко Владлен • Кочергин Владислав • Назарина Егор • 74'Громов Артём • Гладкий Александр 81' ( Сайяд Аллахьяр ( 81') • Кабаев Владислав
Запасные: Перович Михаил • Агапов Максим • Алефиренко Даниил • Гринь Сергей • Шевченко Никита • Лунёв Максим • Поддубный Дмитрий • Мацапура Дмитрий
Уорд Дэнни II • Рикарду Перейра II 42' 46' ( Томас Люк ( 46') • Морган Уэс 56' ( Фухс Кристиан ( 56') • Сёюнджю Чаглар 17' ( Фофана Уэсли ( 17' ) • 87'Джастин Джеймс • Ндиди Уилфред 56' ( Менди Нампалис ( 56' ) • 58'Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Прает Деннис 78' ( Мэддисон Джеймс ( 78') • Барнс Харви • Ихеначо Келечи 45'
Запасные: Олбрайтон Марк • Лешаела Такгало • Перес Айосе • Shane Flynn • Якупович Элдин
03 декабря. Стадион "Славутич-Арена".
Протокол игры
|(1:0) Михорль Петер 42'
|45' Бэйл Гарет (1:1)
|56' Сон Хынмин (1:2)
|(2:2) Эггештайн Йоханнес 84'
|87' Алли Деле (2:3)
|(3:3) Карамоко Мамуду 90'
Шлагер Александер • Визингер Филип • 86'Холланд Джеймс • Андраде Андреас • 45'Ранфтль Райнхольд • Мадсен Мадс Эмиль • Михорль Петер • 33'Реннер Рене • Грубер Андреас 69' ( Карамоко Мамуду ( 69' ) • 80'Эггештайн Йоханнес • Гойгингер Томас 69' ( Райтер Доминик ( 69')
Запасные: Гебауэр Томас • Чеберко Евгений • Рамсебнер Кристиан • Поцманн Марвин • Хаудум Штефан • Плоер Патрик
Харт Джо • Дэвис Бен • Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Доэрти Мэтт • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Ло Чельсо Джовани 71' ( Дайер Эрик ( 71') • Н'Домбеле Тангай 65' ( Сиссоко Мусса ( 65') • Лукас Моура 25' 65' ( Бергвейн Стевен ( 65') • Сон Хынмин 82' ( Алли Деле ( 82' ) • 88'Бэйл Гарет 81' ( Орье Серж ( 81')
Запасные: Уайт Харви • Уайтмэн Элфи • Скарлетт Дейн • Остин Брендон • Кларк Джек • Уинкс Гарри
03 декабря. Стадион "Линцер" (Линц).
Протокол игры
|7' Рогич Томас (0:1)
|14' Эдуар Одсонн (0:2)
|(1:2) Чалханоглу Хакан 24'
|(2:2) Кастильехо Самуэль 26'
|(3:2) Хёуге Йенс 50'
|(4:2) Диас Брахим 82'
Доннарумма Джанлуиджи • Далот Диогу • Кьяер Симон 11' ( Романьоли Алессио ( 11') • Габбия Маттео • Тео Эрнандес • Крунич Раде 46' ( Тонали Сандро ( 46') • Кесси Франк 61' ( Диас Брахим ( 61') • Чалханоглу Хакан 61' ( Беннасер Исмаэль ( 61') • Кастильехо Самуэль • Ребич Анте 83' ( Коломбо Лоренцо ( 83') • Хёуге Йенс
Запасные: Дуарте Леонардо • Мальдини Даниэль • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Салемакерс Алексис • Калабрия Давиде
Баркас Василис • Эль-Хамид Хатем Абд • Битон Нир • Айер Кристоффер • Лашальт Диего • Макгрегор Каллум • Браун Скотт 75' 78' ( Соро Исмаила ( 78') • Кристи Райан 23' 86' ( Климала Патрик ( 86') • Рогич Томас 67' 67' ( Нтчам Оливье ( 67') • Фримпонг Жереми • Эдуар Одсонн
Запасные: Жюльен Кристофер • Айети Альбиан • Уэлш Стивен • Тэйлор Грэг • Хендерсон Эван • Бэйн Скотт • Хазард Конор
03 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|22' Коэн Йонатан (0:1)
|(1:1) Хайме Ромеро 37'
Магомедалиев Шахрудин • Гуррье Вильд-Дональд • 21'Гараев Гара • Медина Кевин • Джафаргулиев Элвин • Матич Урош • 40'Иббрахимли Исмаил • Хайме Ромеро 72' ( Байрамов Турал ( 72') • Озобич Филип 84' ( Мамедов Рахиль ( 84') • Зубир Абделла • Квабена Овусу
Запасные: Гусейнли Рауф • Аразлы Айхан • Балаев Эмил
Тененбаум Даниэль • Кандил Маор 69' ( Глазер Дан ( 69') • Тиби Эйтан • Эрнандес Луис • 85'Давидзаде Офир • Голаса Эйял 84' ( Шехтер Итей ( 84') • Йейни Ширан • Перец Дор 84' ( Бен-Хаим Таль II ( 84') • Коэн Йонатан • Блэкмен Ник 66' ( Герреро Эдуардо ( 66') • Битон Дан
Запасные: Альмог Эйлон • Пешич Александар • Shahar Piven • Даниэл Перец • Рикан Авраам • Балтакса Матан • Глезер Амит • Карзев Эден
03 декабря. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
Протокол игры
|45' Петкович Бруно (0:1)
|53' Майер Ловро (0:2)
Марсман Ник • Гертрейда Лютсхарел • 50'Спайич Урош 23' 46' ( Боттегин Эрик ( 46') • Сенеси Маркос • Маласиа Тирелл • 46'Димерс Марк 70' ( Тейшейра Жоау ( 70') • Тоорнстра Йенс • 43'Кекджу Оркун • Бергёйс Стивен • 82'Линссен Брайан 36' ( Баннис Науфаль ( 36') • Нарсинг Лусиано
Запасные: Тен Хове Рамон • Венте Дилан • Thijs Jansen • Верманн Йорди • Джонстон Джордж
Ливакович Доминик • Мохаррами Садех • Лауритсен Расмус • Теофил-Катерин Кевин • 24'Гвардиол Йошко • Адеми Ариян • Якич Кристиян • Иванушец Лука 72' ( Оршич Мислав ( 72') • Майер Ловро 65' ( Франьич Бартол ( 65') • Кастрати Лирим 88' ( Толич Марко ( 88') • Петкович Бруно 86' 88' ( Перич Дино ( 88')
Запасные: Йосипович Ренато • Бертон Робби • Стоянович Петар • Гавранович Марио • Леовац Марин • Чуже Марио • Загорац Даниел
03 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Тоттенхэм, Лестер, Заря, Динамо Загреб