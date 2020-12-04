Моуринью: «Хёйбьерг и Сон – пример для остальных ребят»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча с ЛАСКом (3:3) в групповом этапе Лиги Европы.

«Мы должны играть в каждом матче Лиги Европы так, будто выступаем дома. На своём стадионе у нас просто другая команда.

Я должен отметить то, что некоторые ребята каждый матч начинают в стартовом составе и являются примером для всех остальных. Вы можете посмотреть, что Хёйбьерг и Сон выходят постоянно, это не зависит от соревнования», - цитирует Моуринью Sky Sports.

После пяти туров «Тоттенхэм» с десятью очками занимает второе место в турнирной таблице группы J, отставая от лидирующего «Антверпена» на два зачетных балла.