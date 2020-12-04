Бэйл забил 200-й гол в карьере

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» встречался с австрийским ЛАСКом. Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

В прошедшей встрече валлийский вингер «шпор» Гарет Бэйл отличился забитым мячом. Полузащитник успешно исполнил пенальти. Этот гол стал для 31-летнего футболиста 200-м в карьере, утверждает газета Marca.

В составе «Тоттенхэма» Гарет отличился 57 раз. За мадридский «Реал» он забил 105 мячей, за сборную Уэльса - 33, за «Саутгемптон» - 5.

За английский клуб Бэйл выступает на правах аренды. Договор рассчитан до завершения сезона-2020/2021.