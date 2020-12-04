Бэйл: «Лига Европы важна для «Тоттенхэма»

Атакующий полузащитник Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», пообщался с представителями СМИ после матча с австрийским ЛАСКом в групповом раунде Лиге Европы. Поединок завершился вничью со счетом 3:3.

«Тоттенхэм» хочет участвовать во всех возможных турнирах, поэтому Лига Европы для нас тоже важна», - приводит слова футболиста пресс-служба английского клуба.

Напомним, что в прошедшем матче Гарет Бэйл забил 200-й гол в своей карьере.

После пяти проведенных туров лондонский клуб набрал семь баллов и занимает второе место в таблице группы J.