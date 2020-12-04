Бэйл: «Лига Европы важна для «Тоттенхэма»

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04 Декабря 2020, 11:13,
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Атакующий полузащитник Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», пообщался с представителями СМИ после матча с австрийским ЛАСКом в групповом раунде Лиге Европы. Поединок завершился вничью со счетом 3:3.
«Тоттенхэм» хочет участвовать во всех возможных турнирах, поэтому Лига Европы для нас тоже важна», - приводит слова футболиста пресс-служба английского клуба.
Напомним, что в прошедшем матче Гарет Бэйл забил 200-й гол в своей карьере.
После пяти проведенных туров лондонский клуб набрал семь баллов и занимает второе место в таблице группы J.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл