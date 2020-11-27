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«Тоттенхэм» повторил рекорд Лиги Европы

27 Ноября 2020, 00:10,

Global Look Press

«Тоттенхэм» продолжает блистать на всех фронтах в этом сезоне. Команда Жозе Моуринью близка к третьей победе на групповой стадии Лиги Европы. Дубль Карлоса Винисиуса в первом тайме игры против «Лудогорца» (2:0) позволил «шпорам» стать соавторами рекорда турнира по количеству домашних матчей подряд, в  которых забивались голы в ворота противников. Сейчас их уже 25, а серия длится с 2012 года. Так же удачно в свое время играли футболисты «Вильярреала» (2010-2016) и «Севильи» (2014-2019), вот только их серии уже прерваны в отличие от показателей «Тоттенхэма».

Добавим, что лондонцы все равно еще не обеспечили себе выход в евровесну.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм
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