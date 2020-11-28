Моуринью – о Лиге Европы: «Обычно девяти очков хватает, чтобы выйти из группы»

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28 Ноября 2020, 00:47,
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Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лудогорцем» (4:0) в групповом этапе Лиги Европы.
«Это важная победа. Обычно девяти очков хватает, чтобы пройти дальше, но в этой ситуации нет. Нам нужно было добиться положительного результата в матче с «Лудогорцем». Мы внесли много изменений, но ребята выглядели здорово.
Некоторые футболисты показали прекрасный индивидуальный перформанс. Танганга провёл свой первый матч после долгой травмы – это был хороший шанс для него.
Я выпустил на замену молодых игроков, потому что хорошо знаю их. Они работают с нами с предсезонной подготовки. Мы понимаем, на что они способны», - цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью