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Моуринью – о Лиге Европы: «Обычно девяти очков хватает, чтобы выйти из группы»

28 Ноября 2020, 00:47,

Global Look Press

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лудогорцем» (4:0) в групповом этапе Лиги Европы.

«Это важная победа. Обычно девяти очков хватает, чтобы пройти дальше, но в этой ситуации нет. Нам нужно было добиться положительного результата в матче с «Лудогорцем». Мы внесли много изменений, но ребята выглядели здорово.

Некоторые футболисты показали прекрасный индивидуальный перформанс. Танганга провёл свой первый матч после долгой травмы – это был хороший шанс для него.

Я выпустил на замену молодых игроков, потому что хорошо знаю их. Они работают с нами с предсезонной подготовки. Мы понимаем, на что они способны», - цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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