Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Винисиус из «Тоттенхэма» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

27 Ноября 2020, 18:30,

Евро-Футбол.Ру

Карлос Винисиус был признан лучшим футболистом четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в четверг «Тоттенхэм» разгромил «Лудогорец» с результатом 4:0. Винисиус дважды расписался в воротах болгарской команды.

Карлос Винисиус перебрался в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб арендовал 25-летнего нападающего с опцией выкупа.

«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. Команда Жозе Моуринью уступает бельгийскому «Антверпену» по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Карлос Винисиус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
Моуринью выиграл тренерскую дуэль у Гвардиолы, а его «Тоттенхэм» возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола