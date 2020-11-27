​Винисиус из «Тоттенхэма» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Карлос Винисиус был признан лучшим футболистом четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в четверг «Тоттенхэм» разгромил «Лудогорец» с результатом 4:0. Винисиус дважды расписался в воротах болгарской команды.

Карлос Винисиус перебрался в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб арендовал 25-летнего нападающего с опцией выкупа.

«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге Европы. Команда Жозе Моуринью уступает бельгийскому «Антверпену» по дополнительным показателям.